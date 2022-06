Miguel Bosé celebra el Día del Padre con una tierna imagen familiar y dos grandes ausencias

Aunque a priori pueda parecer que Miguel Bosé no es una persona muy sentimental, lo cierto es que bajo esa apariencia está un hombre que tiene presente a su familia en todos y cada uno de sus pensamientos. Prueba de ello es su última publicación en Instagram, red social en la que ha compartido una tierna imagen que no ha pasado desapercibida para sus más de 900 mil seguidores.

En la instantánea en cuestión aparece el cantante acompañado por sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo, en una embarcación en la que surcan las aguas de alguna costa aún sin descifrar. Una bonita manera con la que el artista ha celebrado el Día del Padre en México, ciudad en la que reside desde hace casi cuatro años y que se ha convertido en su refugio perfecto para permanecer ajeno a los medios de comunicación españoles y a la participación de Nacho Palau en Supervivientes.

Lo que más ha llamado la atención de la imagen de Miguel Bosé es, que en ella, no aparecen los hijos biológicos de su ex, Ivo y Telmo. Muchos han sido los intentos por parte del escultor de que los cuatro pequeños sean considerados hermanos al haber crecido juntos durante muchos años. Una decisión con la que no parece estar muy de acuerdo el intérprete de Amante bandido, que ya expresó a través de un juicio su deseo de que los niños sean considerados de dos padres, y por tanto, hermanos. Y firme en sus convicciones, ahora ha publicado esta fotografía en la que deja, aún más claro si cabe, su posicionamiento con respecto a esta disputa con el concursante del reality más extremo de Telecinco.

Por su parte, Nacho Palau sigue considerando a Diego y Tadeo también sus hijos, motivo por el que, en varias ocasiones, se ha dejado ver llevando a cabo ciertas pruebas de supervivencia en los Cayos Cochinos con una imagen en la que aparecen cuatro niños dibujados por los pequeños, dejando ver la gran relación que les une pese a las circunstancias. Una situación de la que ya habló durante su intervención en Déjate querer: “Miguel tomó la decisión de separarlos. Estoy muy orgulloso porque son divinos, las cosas pasan y hay que dar mucho amor y hacerles sentir que estás ahí y que se sientan protegidos y apoyados”, aclaraba, admitiendo además que la separación de los pequeños fue lo que más le dolió de su ruptura con Bosé: “Lo que peor he llevado es lo de los niños, no poder vivir con los cuatro”, sentenciaba frente a Toñi Moreno.

Por el momento, todo parece estar en stand by entre Miguel Bosé y Nacho Palau. Ambos optaron por tomar caminos separados, aunque guardándose un cariño que sigue estando presente. De hecho, el valenciano ha dedicado palabras de respeto a su ex en televisión siempre que ha tenido oportunidad, aunque lo cierto es que su amistad cada vez está más erosionada ante la disparidad de opiniones sobre el futuro de sus hijos.