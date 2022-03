Ester Expósito protagoniza un fuerte encontronazo con un reportero en México

Ester Expósito se ha consolidado como una de las actrices más destacadas tanto nacional como internacionalmente. Prueba de ello son los casi 30 millones de seguidores con los que cuenta la joven en Instagram, los cuales siguen muy de cerca todas y cada una de las publicaciones que comparte la intérprete de Élite, mostrando su día a día con total normalidad.

Como se ha podido ver en las últimas horas, la artista ha viajado hasta México para dar continuidad a su apretada agenda, cargada de proyectos cinematográficos de lo que será un 2022 de lo más ajetreado. Teniendo en cuenta que su fama ha traspasado fronteras, son muchas las ciudades en las que los medios de comunicación esperan la llegada de la actriz como agua de mayo. Este ha sido el caso de la capital centroamericana, donde un reportero aguardaba a Expósito sin probablemente llegar a imaginar el tenso encontronazo que protagonizaría junto a ella.

Ha sido el periodista en cuestión quien se ha hecho eco del vídeo de los hechos a través de sus redes sociales, algo que no ha pasado desapercibido en ningún rincón del planeta. Y es que, cuando éste le preguntaba por su ruptura con Alejandro Speitzer, Ester se mostraba visiblemente molesta y le pedía que dejara de grabar: “Es un poco incómodo. La gente me va a ver así, por lo que no es un buen momento. Gracias”, expresaba la joven, intentando así que el profesional frenara sus intentos de conseguir algún tipo de declaración. Algo que no surgió, ya que el comunicador siguió firme en sus condiciones: “¿Por qué no es un buen momento? Así tienes contacto con tu público mexicano”, preguntaba. Una cuestión que pareció ser la gota que colmaba el vaso para Ester: “Lo tengo, pero de otras maneras. De muchas maneras”, respondía.

ESTER EXPÓSITO IGNORA A UN REPORTERO Y ESTE LE CONTESTA: "Cuanto se te baje un poquito la fama hablamos" pic.twitter.com/LgsOBkp1g1 — Jorge Ruiz (@JorgeRBarranco) March 9, 2022

La conversación entre ambos fue siendo más tensa con el paso de los minutos, lo que provocó que el reportero se despidiera de la intérprete con un comentario de lo más inesperado: “Cuando se te baje un poco la fama, platicamos”. Unas palabras que no hicieron ninguna gracia a Ester, que intentó pagarle con la misma moneda en un momento de lo más complicado: “Cuando seas educado, hablamos”, finalizaba.

Ante esta actitud, el hermano del ex de Ester, Carlos, quiso justificar a la que fue su cuñada temporalmente, afirmando que no había sido nada fácil para ella lidiar con el acoso de la prensa masivo en los últimos años: “Fue más chocante para ella, mi hermano ya está acostumbrado a que en México haya esa clase de periodismo”, zanjaba. No obstante, lo cierto es que Expósito parece no tener intención alguna de hablar del pasado, más aún habiendo dado una nueva oportunidad al amor de la mano de Nicolás Furtado. Ninguno de ellos ha tenido reparo en pregonar su amor a los cuatro vientos a través de sus redes sociales, habiendo aprovechado para consolidar su relación y dar comienzo al año 2022 nada más y nada menos que en Punta Cana.