Una de cal y otra de arena. Bien podría ser un titular que encajase para la crónica de la noche de Ester Expósito en el Festival de Málaga. La actriz se convirtió en el centro de las miradas por varias razones, algunas de ellas muy justificadas, como su espectacular look, pero también por ser protagonista de una espantada en toda regla cuando le tocaba el turno de hablar con los medios de comunicación que allí la esperaban. ¿Qué la llevó a no querer hablar?

Empecemos por el principio. La intérprete madrileña ha sido noticia en los últimos días después de romper su relación sentimental con Alejandro Speitzer. El final del romance ha seguido el compás hermético que siempre le han dado a su relación puesto que ninguno ha querido entrar a valorar los motivos. Con ese atenuante se presentó en una de las citas con más caché del año en nuestro país en clave cine.

Ester Expósito ‘rompió’ la alfombra roja costasoleña. Melena al viento, ondas con volumen, rojo intenso de labios, sandalias de tira con tacón de aguja y mucha sensualidad. La actriz apostó por un dos piezas, también rojo, firmado por Óscar de la Renta, compuesto por una falda ‘midi’ y un ‘cropped top’ con escote palabra de honor. Como detalle, una flor troquelada que hacía el ‘outfit’ más distinguido todavía.

Después de unos minutos acaparando todos los flashes, la actriz recorrió los pocos metros de la alfombra roja esbozando la mejor de sus sonrisas. Cuando se acercó a la posición de los reporteros, que la nombraban insistentemente, pasó de largo, haciendo caso omiso a la petición de la prensa. Ante los últimos gritos de ‘Ester, Ester’, ésta se giró y mandó un beso a la prensa para confirmar su espantada.

Queda claro que no quiere conceder ninguna declaración acerca de su vida privada. De hecho, demostró su enfado unas horas después de posar en el festival malagueño con la publicación de unas ‘stories’ en Instagram en las que se quejaba del trato recibido tras su ruptura con Alejandro Speitzer: «Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro», comienza diciendo.

A continuación, le dedica unas bonitas palabras, pero deja entrever que lo suyo ya es historia al hablar en pasado: «Es una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos». Por último, concluye deseándole lo mejor: «Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente, de que sea mi pareja o no».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Y así es como transcurrió la noche en la que Ester Expósito brilló con luz propia pero dejó con la palabra en la boca a quienes la esperaban.