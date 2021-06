Candela Peña está viviendo un completo infierno. Hace semanas explicó a través de las redes sociales que estaba recibiendo amenazas por parte de los llamados ‘haters’ -usuarios que faltan el respeto incitando al odio-. «Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma», fue uno de los comentarios. “Estoy aterrada”, escribió en su perfil de Instagram. Tanto ella como su pequeño se han convertido en el centro de la diana de sus enemigos. Sin embargo, a la actriz no le tembló el pulso y puso en conocimiento de las autoridades el calvario que está sufriendo, además en los ‘stories’ de la citada plataforma mencionó a la Policía para que tuvieran constancia de lo que estaba ocurriendo. Con motivo del Festival de Málaga 2021, la intérprete ha reaparecido radiante dejando en manos de profesionales todo este asunto.

Durante el tradicional posado en la esperada alfombra roja, Peña se ha parado a hablar con los medios de comunicación y ha confesado que sobre este tema “no puede hablar”. “Hay cosas que tienes que hacer porque te lo dice la gente que controla y yo hago caso”, ha explicado sin dar muchos detalles. Cuando la reportera le ha preguntado que cómo se encuentra tras lo sucedido, Candela ha respondido que: “¿Cómo estarías tú? Lo hice público por pura inconsciencia, pero no me arrepiento de nada”.

Por otro lado, ha mostrado su ilusión por poder celebrar el certamen en el que el cine es el gran protagonista. “El Festival de Málaga más duro fue el del año pasado que fue el que abrió un poco la ventana al cine con ‘La boda de Rosa’. Yo en este siento que está mas normal la cosa, la gente está más vacunada, sin mascarillas, ya se está relajando todo”, ha asegurado alegre. Después ha hecho balance sobre sus proyectos laborales. “Profesionalmente, este año solo he rodado una escena de ‘Maricón perdido’ que quedó pendiente y rodaré de vuelta en octubre. Pero una cosa bastante compleja que necesita tiempo de preparación”, ha contado la actriz para después añadir que ella pasó la pandemia en El Hierro -Islas Canarias- y que fue en ese periodo de tiempo cuando pudo avanzar el guion de su serie. “Pude escribir ocho capítulos de mi serie. Me ofrecieron ‘Maricón Perdido’ me lo pensé porque no estaba yo como para tal porque estaba mucho tiempo fuera de mi casa. Entonces bien, un balance bueno. Estoy más en la lucha de la venta de mi serie porque todo es más costoso y eso”, ha sentenciado con una sonrisa.

Para la gran ocasión, Candela Peña ha brillado con luz propia con un diseño espectacular compuesto por un pantalón ajustado estilo flare con abertura en la parte de los tobillos que ha combinado con una blusa-capa, ambas piezas en color fucsia. En cuando al calzado, se ha decantado por unos salones negros con tiras. Una apuesta arriesgada, pero con la que ha triunfado.