El cine catalán se puso guapo en la tarde de este pasado domingo para celebrar su gran fiesta: gala de los XIII Premios Gaudí. Por el auditorio del Fórum de Barcelona han desfilado algunos de los rostros más demandados del séptimo arte nacional. El evento se ha adaptado al protocolo pandémico por la COVID-19 y no han faltado las mascarillas (salvo para posar) y el horario de tarde para respetar el toque de queda. Repasamos algunos de los detalles más destacados que nos dejó la ceremonia.

Las dos películas triunfadoras fueron ‘La vampira de Barcelona’ (Lluís Danés) y ‘Las Niñas’ de Pilar Romero, que repite premio tras su triunfo en los Goya. La primera se llevó la estatuilla a Mejor Película y la segunda como mejor Película en lengua no catalana. También es destacable los tres galardones que se llevó Núria Giménez Lorang, que gracias a su ‘My Mexican Bretzel’ a Mejor documental, Mejor guión y Mejor montaje.

En lo que a actores se refiere, dos grandes triunfadores en los Premios Gaudí: Candela Peña y Mario Casas. Qué decir del guapísimo intérprete. Se llevó su primer Goya gracias a ser el protagonista de ‘No Matarás’ y repite trofeo en el cine catalán. Mientras tanto, la primera sigue acumulando reconocimientos. Tras el tremendo éxito de su última serie ‘Hierro’ (la más vista del año en Movistar +) le llega esta estatuilla por su papel en ‘La boda de Rosa’. Cabe destacar que es su segundo Premio Gaudí seguido tras el conseguido con ‘Una pistola en cada mano’.

Candela Peña concedió declaraciones tras recoger su premio: «Muy contenta porque no me lo esperaba para nada. Venía que pensaba que se lo iba a llevar otra persona. Se lo dedico a los míos y a todas las rosas que hay en mi vida. A todas las mujeres que me ayudan y que tienen mucha solidaridad conmigo para que yo pueda venir a recoger a este premio. Las mujeres que me rodean son muy de rosa». Sobre cómo ha sido ser actriz en pandemia, Candela Peña asegura que no se puede quejar: «He pasado el confinamiento en la isla del Hierro, donde no había casi casos, solo 3. Allí he rodado mi serie ‘Puerto y Camino’. No lo he pasado mal esta pandemia».

Siempre bromista y con una sonrisa en la cara, es un gusto escuchar a Candela. Quien no se dejó ver por el photocall de premiados fue Mario Casas. Otros reconocimientos se los llevaron Veronica Echegui (Mejor Actriz de Reparto) por ‘La Ofrenda’; Alberto San Juan (Mejor Actor de Reparto) por ‘Sentimental’ o el Niño de Elche (Mejor Banda Sonora Original) por ‘Niños Somos todos’. El artista es famoso por colaborar con artistas de enjundia como C. Tangana.

Los Premios Gaudí 2021 contaron además con la presencia de otros personajes muy conocidos del mundo de la interpretación. Javier Cámara y Karra Elejalde como actores veteranos. En cuanto a ellas, hay que destacar a Leticia Dolera o Natalia de Molina, que además firmaron algunos de los looks más sensuales de la noche. La gran alfombra roja del cine catalán se llenó de caras famosas y ‘outfits’ que bien merece la pena ser revisados. A continuación, toda la ‘red carpet’ de una de las grandes fiestas de la gran pantalla en nuestro país.

Fotos: Gtres