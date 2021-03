Este 6 de marzo será una fecha que Mario Casas no olvidará jamás. El reconocido actor se ha alzado con la estatuilla de los premios Goya 2021 tras una larga carrera profesional, concretamente más de 15 años. Gracias a su papel de Dani, protagonista en la película ‘No matarás’, el intérprete ha logrado el esperado galardón al estar nominado en la sección a mejor actor protagonista. Sin embargo, este especial momento lo ha tenido que vivir en su casa -junto a su familia y su pareja, Deborah François-, ya que no ha podido asistir de manera presencial debido al coronavirus y la reducida lista de invitados.

El intérprete no ha podido evitar romper a llorar tras escuchar decir su nombre a José Coronado. «Doy las gracias a mi familia. Os quiero os amo. Lo sois todo para mí. A mi madre por darme alas siempre para volver y me ha dado todo para no dejar nunca de soñar», ha comenzado diciendo muy emocionado. «Se lo dedico a todo el equipo de ‘No matarás’, a David Victori por regalarme a Dani. Sobre todo, quiero agradecer al público que lleva apoyándome a lo largo de toda mi carrera profesional. Me habéis llevado a donde estoy ahora mismo. Gracias a todos aquellos que habéis estado a ‘Tres metros sobre el cielo’», ha terminado el actor rebosante de alegría.

‘No matarás’

En ‘No matarás’, Mario Casas da vida a Dani, un chico tranquilo que no se mete en problemas hasta que conoce a Mila -Milena Smith-. Durante los últimos años ha estado cuidando a su padre que finalmente falleció. Cuando esto ocurre, el protagonista de la película dirigida por David Victori quiere recuperar su vida y empezar a vivir. Sin embargo, el encuentro con la misteriosa chica se complica. Un oscuro personaje con el que ha estado nominado a los Premios Forqué, también lo está a los Premios Feroz.

Ha sido un año complicado que ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado que muchos proyectos hayan tenido que ser cancelados. Sin embargo, se puede decir que ha sido el gran año de Mario Casas, ya que ha podido alzarse con el cabezón en su primera nominación a los prestigiosos premios del cine español.

Su estrellato

Mario Casas es uno de los actores más conocidos dentro del panorama nacional. Su participación en la serie juvenil de ‘SMS’ le catapultó directamente hacia el éxito. Más tarde se convertía en uno de los personajes más queridos de ‘Los hombres de Paco’, donde interpretó al romántico Aitor que tenía que enamorar a la chica de sus sueños, Sara. Papel interpretado por Michelle Jenner. Su historia de amor, sin duda, marcó a toda una generación. Cada vez era más conocido y los directores requerían de su talento para numerosos papeles. Así llegó a protagonizar ‘Tres metros sobre el cielo’ junto a María Valverde, con quien mantuvo una relación sentimental que se terminó en 2014. Después vino la continuación de ese film, ‘Tengo gana de ti’, donde trabajó con codo con codo con Clara Lago.

Entre sus éxitos destacan películas como ‘Fuga de cerebros’ -2009-, ‘Mentiras y gordas’ -2009-, ‘Carne de neón’ -2012-, ‘Las burjas de Zugarramurdi’ -donde volvió a trabajar junto a Hugo Silva en 2013-, ‘Palmeras en la nieve’ -2015-, ‘Contratiempo’ -2017-, ‘El fotógrafo de Mauthausen’ -2018-, ‘El practicante’ y ‘No matarás’ -2020-, entre otras.