El estado de salud de Jaume Anglada va mejorando poco a poco. Más de 10 días después del atropello que sufrió en Palma, el artista ha experimentado una pequeña mejoría y ya no necesita respiración asistida, lo que ha permitido que pueda recibir algunas visitas. Unos de los primeros en acercarse hasta el hospital en el que permanece ingresado han sido Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, a quienes se ha podido ver con el rostro serio a las puertas del centro hospitalario.

La situación de Jaume Anglada todavía es complicada y esta misma semana tuvo que someterse a varias intervenciones. No obstante, su evolución es positiva y ya se encuentra fuera de peligro, pero tiene por delante un largo proceso de recuperación. Su familia ha estado a su lado en todo momento y sus amigos, entre los que se encuentra el Rey Felipe VI, han sido informados puntualmente de su estado.

Carolina Cerezuela en Palma. (Foto: Gtres)

La actriz y cantante y Jaume Anglada se conocen desde hace muchos años, de hecho, son compañeros. Cerezuela y el artista se conocieron en un vuelo entre gracias a una amiga de la actriz y la sintonía entre ambos fue inmediata. Es más, a partir de ese momento surgió una colaboración musical que ha dado como resultado varios álbumes y muchos conciertos.

La propia Carolina ha hablado en alguna ocasión de cómo comenzó su amistad con Anglada, a quien considera prácticamente parte de su familia: «Nos conocimos en el finger de un avión en un vuelo Madrid-Palma. Los dos hacíamos el vuelo y una amiga en común nos presentó. Le pedimos la letra de una canción para una ONG y cuando aterrizamos la había escrito en la parte de atrás del billete. Ese viaje nos hizo encontrarnos y marcó nuestra relación», contó ella en El diario de Mallorca. Desde entonces no han dejado de trabajar juntos.

Carolina Cerezuela y Jaume Anglada actuando juntos. (Foto: Gtres)

A pesar de la presencia de los medios a las puertas del hospital, ni Carolina Cerezuela ni tampoco Carlos Moyá han hecho declaraciones sobre el estado del artista, que de momento va a seguir ingresado. Las últimas informaciones que han trascendido sobre su estado son alentadoras y aseguran que su evolución es buena. Junto al artista se encuentra su mujer, Pilar Aguiló, así como sus dos hijos adolescentes, Jaime y Julia.

Jaume Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

Un fatal atropello

El amigo del Rey Felipe fue atropellado en la madrugada del pasado 8 de agosto mientras circulaba por el centro de Palma de Mallorca en moto. Jaume Anglada fue arrollado por un coche conducido por un joven de 20 años que se dio a la fuga, pero que fue detenido poco después. El conductor triplicaba la tasa de alcoholemia. Se enfrenta a varios cargos de gravedad.

El artista fue trasladado de manera inmediata al hospital de Son Espases, donde ha permanecido desde entonces. El último parte médico confirma su leve mejoría. Ha sido operado de la cadera, se le han puesto unas placas en la pelvis y se le ha recolocado la cabeza del fémur. Además, tiene que volver a pasar por quirófano para una intervención de la mandíbula y de la muñeca.