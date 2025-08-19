La ruptura de Alexia Putellas y Olga Ríos salió a la luz hace tan solo unas semanas. Fue el periodista Javi de Hoyos el que destapó el fin de su historia de amor, asegurando que ya llevaban un tiempo separadas y que no había habido «ni terceras personas ni situaciones extrañas». Señalaba que el principal problema había sido la distancia, ya que mientras que la futbolista reside en la Ciudad Condal por su contrato con el Fútbol Club Barcelona, la representante trabaja en Madrid.

Por ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque lo cierto es que han dejado de seguirse en la red, además de que no han vuelto a aparecer juntas. Dos pruebas que apuntan a que las informaciones recientes sobre el fin de su relación sentimental serían verídicas. Sea como fuere, este verano ha sido el primero, después de tres años, que ambas han vivido por separado. Aunque prefieren mantener su perfil en un discreto segundo plano, las últimas fotografías que han trascendido de la jugadora del club azulgrana en Ibiza han dejado al descubierto cómo está disfrutando de esta etapa estival sin Olga a su lado.

Alexia Putellas en Ibiza. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en el reportaje de Gtres, Alexia ha pasado unos días de desconexión en Ibiza (uno de los destinos vacacionales favoritos de las celebrities), junto a un grupo de amigas cuya identidad es completamente anónima. Alquilaron un barco Fjord 41 XL para disfrutar de una jornada en alta mar entre risas y confidencias. Un plan por el que, según se puede ver en la página web, podrían haber pagado 3.388 euros al ser aún temporada alta de verano.

Alexia Putellas en Ibiza. (Foto: Gtres)

Durante la jornada, Alexia también fue fotografiada descendiendo de la embarcación para practicar paddle surf, una actividad en la que se mostró muy concentrada mientras desarrollaba una buena técnica. Además, en otro momento fue captada revisando con atención su teléfono móvil y compartiendo con sus amigas algún contenido (aún desconocido) que despertó risas, gestos de asombro y comentarios cómplices. Para la ocasión, la jugadora lució un bikini blanco con un top de triángulo clásico y una parte de abajo de lazo a los laterales.

Alexia Putellas con sus amigas en Ibiza. (Foto: Gtres)

El verano de Olga Ríos

Por su parte, lo único que se sabe sobre el verano de Olga Ríos ha sido lo que ella misma ha querido compartir con sus más de 49.000 seguidores de Instagram. A principios de junio viajó hasta Seúl, capital de Corea del Sur, junto a Violeta Mangriñán, una de las tantas influencers que cuenta con sus servicios. Más tarde, publicó otro carrusel de fotografías en la playa sin desvelar el lugar exacto en el que se encontraba, así como también quiso mostrar algunas imágenes de los días que había pasado en Madrid. Sin embargo, la que parece que ha sido su escapada favorita del verano es la que ha realizado a Palma de Mallorca.

«He estado feliz en una isla que huele a salitre, naranjas y almendros y tiene unos acantilados que te abren muchísimo el pecho», escribía.