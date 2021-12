Ester Expósito bate récords en Instagram gracias a esta fotografía

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de nuestro país. Tras su participación en la serie de Élite, donde compartió set con Jaime Lorente y Miguel Herran -La casa de papel-, Miguel Bernardeau o, Danna Paola entre otros actres, Ester ha dado su gran salto hacia el estrellato. Tanto es así que se ha convertido en la reina indiscutible de Instagram y las cifras hablan por sí solas.

La intérprete ha compartido una instantánea en la que aparece en un enclave de ensueño teniendo el mar como telón de fondo y luciendo un bañador blanco de canalé de tirante fino. Dicha fotografía ha alcanzado un total de 7 millones de likes en apenas un día, superando así a otras celebrities de la talla de Kim Kardashian que tiene una media de 5 millones de me gustas en sus imágenes.

La actriz que formó parte del elenco de Veneno -serie producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi- tiene más de 28 millones de followers en su cuenta de Instagram, destronando así a la mismísima Úrsula Corbero, quien interpretó a Tokio en la exitosa serie mundial de La casa de papel.

«De aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador,

de piel suave y tierno corazón guerrero». Con esta frase se define Ester Expósito en la plataforma 2.0. Cada día que pasa se posiciona un paso por delante en relación a este universo digital en el que se mueve como pez ene l agua. No hay fotografía que no se viralice o que consiga una gran número de interacciones. Y no solo eso, cuando hace una aparición pública se convierte en el centro de todas las miradas.

Su naturalidad, desparpajo ante la cámara y el trabajar duro la han posicionado en una de las actrices más demandadas de la industria del cine español. Fuera de este ámbito, Ester también triunfa. Hablamos de sus trabajos de publicidad.

La actriz se ha convertido en imágenes de importante renombre como Versace. De hecho, hace unas semanas asistió aun show de la casa italiana con un total look de la firma. Para aquella ocasión, Expósito llevó los famosos zapatos de plataforma que se han convertido ya en uno de los más icónicos de la marca de lujo.

Se puede decir que Ester Expósito no solo arrasa en nuestro país, sino que ya ha atravesado fronteras. ¿La veremos pronto en alguna gran producción américana? El tiempo lo dirá, pero teniendo en cuenta sus datos, lo más probable es que algo esté tramando.