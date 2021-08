De Ester Expósito a Cristina Pedroche: los mejores posados del verano

Nadie podría creer, probablemente ni ella misma, que Ester Expósito iba a pasar de tener unos cuantos miles de seguidores en Instagram a convertirse en la española más seguida con sus 28,5 millones de ‘followers’. Todo eso en unos pocos años en los que se ha dado habida cuenta de su meteórica progresión. Ahora, también es reina de los posados veraniegos.

Gracias a las imágenes que cuelga en su perfil oficial y que cuentan con millones de ‘likes’ da muchísimo que hablar y, por qué no decirlo, sube la temperatura en la red social. Una vez más, hay que hablar de ella como la reina de algo y en esta ocasión es de los posados veraniegos.

Y para ello no había otra posibilidad sino que elegir una de las fotos que ha conseguido más interacciones en los últimos tiempos y que tiene una historia detrás. El pasado 14 de agosto, Ester Expósito sorprendía a propios y extraños colgando una imagen con el mismísimo C. Tangana, a bordo de un yate y en actitud muy cariñosa. Las alarmas se encendieron ante lo que muchos entendieron que podría ser un romance entre ambos.

Nada más lejos de la realidad. Su foto pertenecía a la grabación de ‘Yate’, el último éxito de El Madrileño. Una canción que ha levantado muchas ampollas. Gente muy reconocida como María Pombo se han mostrado muy críticas porque considera que «Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece, la frescura que aporta a la industria musical, creo que, en esto ha caído en un básico como otros muchos artistas”, explicó. “Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí, personalmente me da pereza”, añadía la influencer. No obstante, llegaba a entenderlo: “También creo que mucha gente de la que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite la foto. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido yo una de las chicas”, sentenció.

De vuelta a los posados veraniegos y dejando a un lado a Ester Expósito, hay que hablar de otras de las reinas de los posados del verano: Cristina Pedroche. La colaboradora de ‘Zapeando’ ha sido protagonista del verano por varios motivos. En primer lugar porque cada año que pasa mejora un punto más su figura física y luce más tonificada. Sin embargo, esto supone que haya tenido que afrontar una ola de críticas por parte de quienes consideran que su silueta no es femenina ni atractiva.

Hace pocas horas, Pilar Rubio nos ha demostrado que si hablamos de posados veraniego y de estar en forma, ella merece estar en la lista. La mujer de Sergio Ramos se mostraba espectacular gracias a uno de los bikinis de su colección de ropa de baño con Selmark.

Por último, otro de los grandes posados veraniegos nos lo ha regalado María Pedraza, con esa aparente candidez pero actitud salvaje. El éxito y la popularidad de la joven está subiendo a pasos agigantados y este verano ha protagonizado una de las tramas sentimentales más comentadas gracias a su romance ‘secreto’ con Álex González.

Atrás quedan y no por ello dejan de ser merecedoras de aparecer aquí nombres como Anabel Pantoja, Georgina Rodríguez o Úrsula Corberó.