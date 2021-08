Cristina Pedroche ‘pasa’ de las críticas disfrutando de Ibiza

Cristina Pedroche se ha acostumbrado a vivir constantemente en el centro de la diana. No hay fotografía que suba a Instagram o paso que dé en su vida que no sea criticado por su horda de detractores. Al principio le molestaba mucho y no comprendía el porqué de los comentarios negativos, pero con el paso del tiempo y un gran trabajo interno ha conseguido que las críticas le resbalen. Un ejemplo más de esta nueva y fuerte personalidad que ha implementado ha tenido lugar durante sus vacaciones en Ibiza.

La presentadora y su marido, Dabiz Muñoz, han dado el salto a Ibiza en los últimos días de julio, en los que el calor en Madrid era ya casi insoportable. Tanto la presentadora como el chef mantienen unas agendas a lo largo del año que apenas les permite desplazarse. Sin embargo, el matrimonio encuentra momentos para disfrutar del tiempo juntos y desconectar.

Así es como hemos podido verles, felices, a bordo de un barco navegando por las cristalinas aguas de Ibiza. Pedroche, que se cuida durante todo el año sobre todo a base de ejercicio, ha lucido una figura espectacular con un bikini blanco que realzaba aún más su bronceado. Sin embargo, es su cuerpo el causante de una nueva polémica. Cristina subió la siguiente imagen a Instagram sin saber que se armaría un buen revuelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)



«Estás demasiado delgada», «tu cuerpo es demasiado masculino», o «pareces un hombre» fueron algunos de los comentarios que tuvo que leer. Sin embargo, su respuesta denotó una gran fortaleza mental y personalidad. La de Vallecas colgó otra foto presumiendo de figura y comentó que «si yo soy feliz, ¿qué más da lo que opine la gente? Le doy la espalda a las críticas». Todo un contraataque hacia sus ‘haters’. Bravo por ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Además de navegar, hemos podido ver a la conocida pareja practicando pádel surf y disfrutando junto los amigos que los acompañaban. Besos y risas, como se muestran en las imágenes, fueron el fin de la jornada en alta mar, en la que Pedroche y Muñoz se dedicaron un rato juntos sobre la tabla y en las que se muestra cómo la pareja mantiene la misma conexión que desde que empezaron su relación. Pero no fue el único plan del que disfrutaron en la isla pitiusa.

Tan solo 24 horas después de ese maravilloso día en alta mar, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz decidieron repetir el tan romántico plan. Para ello, embarcaron en un pequeño barco en compañía de varios amigos, con los que pudieron disfrutar de una nueva jornada marcada por la diversión, aunque lo cierto es que, en un momento dado, vimos a una Cristina un tanto indignada, a juzgar por sus gestos y su manera de expresarse.

En un primer momento, la televisiva optó por subirse a una tabla de padel surf junto a una amiga para ser conducida por Dabiz y otro allegado hasta el barco. Durante el trayecto, la también actriz lució un favorecedor conjunto playero en color fucsia, del que se desprendió nada más llegar a la embarcación para, ahora ya si, presumir de una envidiable figura que trató de realzar con un llamativo bikini amarillo fluorescente.

Una vez acomodada, Cristina Pedroche optó por disfrutar de la velada desde la tabla donde, además de curtir su moreno con una alta exposición al sol, también aprovechó la ocasión para cantar, bailar y charlar con sus acompañantes mientras el chef se refrescaba con un duradero chapuzón en el mar. Más tarde, se instalaban en la cubierta para aprovechar los últimos instantes de relax conversando de manera más íntima y tranquila desde la zona de las colchonetas. ¿Y las críticas? Como quien oye llover.