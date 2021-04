2020 no fue ni mucho menos un buen año para Dabiz Muñoz en los negocios. La crisis del coronavirus desbarató un sueño en el que había estado volcado durante mucho tiempo. Hablamos del cierre definitivo de su restaurante StreetXO de Londres. Había que hacerlo. Estaba perdiendo 50.000 euros al mes sólo por el alquiler del local en el barrio de Mayfair. Un duro revés que no ha minado sus ganas de seguir emprendiendo, más bien todo lo contrario. Él pertenece a esa estirpe que piensan que rendirse jamás es una opción y así lo demuestra al anunciar que va a poner en marcha un nuevo proyecto.

El reputado chef ha desvelado sus planes inmediatos con una entrevista al digital ‘5 días de El País’, que pasan por su querida capital madrileña. Muñoz va a inaugurar junto a El Corte Inglés un restaurante en la mítica Calle Orense. Tendrá terraza, algo que se ha convertido en esencial para salvar la hostelería durante esta pandemia. Si todo va bien, será inaugurado este verano: «Tenemos muchas expectativas. Nosotros pagamos un alquiler y ellos nos dan cobertura», cuenta Dabiz Muñoz.

Uno de los primeros cambios que va a acometer es desvincularse de la cadena hotelera NH, junto a la que venía trabajando, para trabajar con los grandes almacenes: «El siguiente paso que vamos a hacer va a ser cambiar la localización de DiverXo. Voy a independizarme de NH Hoteles. Me imagino un DiverXo más libre y sin clichés, la antítesis de lo que es ahora. Yo tengo partners con los que me siento muy cómodo, como es El Corte Inglés», cuenta en el digital anteriormente mencionado.

La decisión más difícil de Dabiz Muñoz

Cerrar las puertas de StreetXO fue una decisión tan dura como meditada y así lo reconoce él mismo: «En StreetXo Londres había recomprado a los socios su parte por tres millones de euros, y fue una decisión difícil decidir si lo aguantábamos o no. Y opté por cerrarlo, aun a riesgo de equivocarme. El tiempo me ha dado la razón. Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años», argumenta. Sobre la rentabilidad de sus locales DiverXO, el marido de Cristina Pedroche asume que «no es rentable de puertas para adentro. Luchamos para que sea lo comido por lo servido. Es la cúspide de lo que hacemos, lo más aspiracional e internacional que tenemos».

Dabiz Muñoz reflexiona sobre el hecho casi insólito de ser el único cocinero tres estrellas Michelín en la Comunidad de Madrid: «Ojalá haya más tres estrellas Michelin», comienza diciendo. Para el «el éxito no lo concibo como un apagar la luz de otros para brillar yo. Me encanta la competitividad. Madrid tiene una efervescencia maravillosa, no hay una ciudad igual, y eso es culpa del cliente madrileño, que es muy exigente», finaliza.

Si 2020 estuvo marcado por las malas noticias, el 2021 pinta muy bien para esta brillante mente creativa culinaria que es Dabiz Muñoz.