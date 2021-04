Dicen los buenos emprendedores que detrás de cada gran crisis se esconde una gran oportunidad. Y Dabiz Muñoz lo es. Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia, el prestigioso cocinero español dio forma a una idea que tiempo llevaba rondándole la cabeza. Hablamos de ‘GoXO’, definido por él mismo como «comida casera imaginativa» y «gochismo ilustrado». En la práctica se trata de una propuesta de restauración take away (para llevar) que concentra todas las grandes creaciones culinarias del marido de Cristina Pedroche.

Conocido por sus grandes dotes a la hora de componer platos con una pizca de locura, Muñoz dio rienda suelta a su imaginación para parir su nueva marca. Solo a él se le podía ocurrir fusionar lentejas estofadas al curry con gambones, hierbabuena y mantequilla de limón o gnocchis de patata con Bolognesa de chorizo de León ahumado y crema de mandarina antigua. Más mérito es hacerlo a precios asequibles, unos 20-25 euros por persona si lo pides a través de la app Glovo. Aunque la idea empezó a llevarse a cabo solo en Madrid y en barrios cercanos a sus cocinas, la buena acogida hizo que aterrizase en Barcelona, además de la puesta en marcha de un ‘food truck’ en Madrid.

GoXo es solo el último eslabón de una cadena empresarial sólida dirigida por Dabiz Muñoz. Además de ser una solución para facturar en tiempos de pandemia es también una revolución en el negocio. El restaurante de delivery fue constituido oficialmente como empresa el pasado 18 de diciembre. Su inscripción en el registro mercantil tuvo que esperar hasta el 11 de enero y el capital social aportado fue de 10.000 euros. Una cifra inicial no demasiado alta, algo que no va reñido a la obtención de cada vez más beneficios.

El entramado empresarial de Dabiz Muñoz

GoXO Food Services es otro pilar de los que sujeta el gran holding empresarial del marido de Cristina Pedroche. La matriz del imperio de la pareja recibe el nombre de ‘Pig Wings S.L’, formada en diciembre de 2015 con un capital social de 51.330 euros y con Dabiz como accionista mayoritario. Pablo Sobrino Vila es el administrador mancomunado y persona de máxima confianza del chef ya que es su mano derecha en la cocina. Dentro de este conglomerado se encuadran tres participaciones más: Dukes Road, Hungry Ants y StreetXO. Entre todas las anteriores aglutinan un volumen superior a los 5,6 millones de euros y su patrimonio supera el millón. No obstante, la más destacable es Dukes Road que es encargada de gestionar la restauración. Los informes más recientes presentados hablan por sí solos: 7,5 millones de euros y registraron cerca de 326.000 euros de beneficios, a lo que había que sumar los dividendos que obtiene Dabiz Muñoz. según informa el portal especializado ‘merca2.es’.

Pero no todo el monte es orégano y el año pasado ‘Ping Wings’ tuvo que hacer frente al cierre de uno de sus restaurantes estrella: el StreetXO de Londres. Este local suponía una inversión de 400.000 euros anuales solo en alquiler. Para su apertura se habían necesitado 6 millones de euros que el chef había obtenido mediante un préstamo de más de la mitad del importe. Daños colaterales de la pandemia.

Algo que resulta llamativo es que Cristina Pedroche no figura en ninguna de las estructuras organizativas de las empresas de su marido. No es socia, ni accionista ni apoderada, pero su papel a la hora de ayudar a Dabiz con la administración y gestiones resulta clave. Ambos forman un tándem de negocios aunque no figure como tal en ningún organigrama y la vallecana tiene gran parte de culpa del éxito que recoge el madrileño.

Dabiz Muñoz, una mente que no descansa

Al margen de sus negocios de restauración, el aclamado chef desarrolla otro tipo de colaboraciones. Una de las más llamativas ha sido la creación de su propio Donuts. La bollería industrial con un toque de cocina de autor, una mezcla en las antípodas de la gastronomía pero que supone todo un regalo para el paladar. El cocinero ha apostado por cubrirlo con leche reducida con vainilla, crema de mantequilla tostada, limón y un chocolate con un deje picante. Un desafío para los sentidos que desde el pasado 18 de febrero y hasta el mismo día de mayo (aprox.) se vende en supermercados por el módico precio de 1.65.

Como quiera que sea, Dabiz Muñoz ha logrado dejar atrás una mala racha originada tras el incendio en DiverXO y el cierre de StreetXO London. La idea de GoXO le ha servido para reflotar un imperio bastante consistente. Su propuesta gastronómica cautiva sobre todo por la posibilidad de disfrutarlo en casa propia, algo que se ha incentivado con la pandemia por coronavirus. El público joven es uno de los principales destinatarios y varios de los mejores youtubers gastronómicos de nuestro país ya han probado sus platos para verificar que se trata de una iniciativa de éxito.