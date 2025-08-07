La vida de Silvia Bronchalo cambió radicalmente hace dos años. Su hijo en común con Rodolfo Sancho, Daniel, entró en una cárcel de Tailandia -donde está preso desde entonces tras para cumplir una cadena perpetua- como principal sospechoso del asesinato del cirujano Edwin Arrieta, al que posteriormente descuartizó.

Hasta entonces, la actriz -que dejó su carrera como intérprete tras quedarse embarazada de su vástago-, se dedicó a vender seguros. Además, -hasta el verano del 2023- estaba completamente alejada de los focos tras su separación del padre de su unigénito, con el que estuvo casada y con el que ha protagonizado varios enfrentamientos tras el caso de su descendiente en común. Así ha cambiado su vida desde que quiso ser anónima hasta que volvió a la primera línea de la actualidad.

La vida actual de Silvia Bronchalo

El pasado 6 de agosto fue la última vez que Silvia Bronchalo concedió declaraciones a un medio de comunicación. Desde que saliera a la luz el caso de su hijo Daniel, la ex del protagonista de Isabel ha tratado de estar al margen del foco, sin éxito.

Silvia Bronchalo en Tailandia. (Foto: Gtres)

TardeAR pudo hablar con ella para aclarar la situación de su vástago en el centro penitenciario de Tailandia tras unas informaciones en las que decían que Sancho tenía privilegios con respecto a otros presos: «Daniel está bien. Han pasado dos años y, es verdad, está semana está siendo un poco revuelta con alguna información y cosas que salen, pero en general bien. Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún conflicto con nadie (…). Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo. De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido (…). Él hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muy thai». Además, sobre su relación con su hijo aclaró que hablan al menos una vez a la semana.

En esta ocasión, Silvia ha roto con su habitual discreción para hablar sobre la situación familiar y, sobre todo, de su hijo, del que ha evitado pronunciarse desde el asesinato de Arrieta. Lo cierto es que, desde el primer momento, Bronchalo tuvo claro que quería guardar el anonimato y, a pesar de su estancia en Tailandia durante varias temporadas para estar cerca de su hijo, en pocas ocasiones ha sido fotografiada por los paparazzis. De hecho, la única vez que se la vio más allá de sus apariciones en los tribunales, fue cuando fue captada yendo a rezar.

Silvia Bronchalo llegando a la cárcel de Koh Samui / Gtres

A pesar de que su nombre recobrara fuerza en los medios entonces, como ocurrió cuando mantuvo una relación sentimental con Rodolfo Sancho cuando a penas tenían 18 años, la realidad es que a penas han trascendido detalles de su vida privada -a diferencia de su ex, que se sabe que formó su propia familia junto a Xenia Tostado-. Tras salir a la luz el crimen del cirujano Colombiano, solo se supo que Bronchalo había dejado de lado el mundo del cine para buscar otras salidas profesionales y en otros sectores completamente diferentes. De hecho, antes de que sucediera el escándalo, tenía una posición privilegiada en una empresa española dedicada a la venta de seguros y gestión del patrimonio.