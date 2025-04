Nuevo revés judicial para Rodolfo Sancho. La Justicia ha vuelto a reabrir una investigación contra el actor por un presunto delito de maltrato y vejaciones a su ex mujer, Silvia Bronchalo. Situación que se produce mientras Daniel Sancho, el hijo que tienen en común, cumple condena en la Prisión Central de Surat Thani, situada al sur de Tailandia. Fue el 29 de agosto de 2024 cuando el cocinero fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

Los duros mensajes de Rodolfo Sancho

Han salido a la luz los comprometedores mensajes que le ha enviado el actor a Silvia Bronchalo. «Esto seguramente nadie te lo ha dicho pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés», este es uno de los escritos.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. (Foto: Gtres)

«Que digas que gastas más que yo tiene cuanto menos gracia. Me dijo Dani que solo te había pedido dos cosas, lo de las férulas y para tabaco, y eres incapaz de hacerlo. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro (…) No me haces falta para nada, así que no me escribas», se puede leer en otro de los mensajes.

Este nuevo dato lo ha dado a conocer el periodista Alejandro Rodríguez, en TardeAR, donde han tratado este asunto que ha colocado, de nuevo, a Rodolfo Sancho en el ojo del huracán.

Rodolfo Sancho, en un evento. (Foto: Gtres)

El intérprete escribió así a Silvia Bronchalo cuando Daniel Sancho llevaba sólo 6 meses en prisión. Desde hacía varios años no tenían contacto, pero tuvieron que volver a tenerlo debido a la situación de s u hijo. «Por cierto, me dice Dani que no le llames. Dani hará lo que yo le diga, te lo aseguro», dice Rodolfo en otro mensaje.

La reacción de Silvia Bronchalo

Después de esta conversación, Silvia Bronchalo tomó la decisión de denunciar al actor. Sin embargo, un juez archivó el caso en julio de 2024. A pesar del resultado, Bronhalo recurrió dos meses después y, ahora se acaba de admitir el recurso. «Ahora, hace tres días, la jueza lo ha estimado parcialmente», ha indicado Alejandro Rodríguez.

El actor Rodolfo Sancho con su hijo Daniel Sancho en 2010. (Foto: Gtres)

Tras conocerse este nuevo dato, el comunicador ha podido hablar con Silvia Bronchalo y ha podido conocer cómo ha recibido la noticia. «Estoy súper contenta porque va para adelante. Me parece bien que una jueza o un Tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser consecutiva de delito o lo suficientemente ofensiva», indica. «Estoy contenta de que me hayan hecho caso. Parcialmente… Esto me ha animado un poco pero preferiría que esto no hubiera ocurrido nunca», concluye.