C. Tangana convierte en oro todo lo que toca y el último ejemplo así lo demuestra. Se sabía que su éxito traspasó las fronteras de nuestro país hace tiempo. Su música se escucha en rincones de todo el mundo, pero ahora puede presumir de haber sido el primer artista español en protagonizar un ‘Tiny Desk’, los conciertos improvisados en pequeños lugares que realiza la emisora estadounidense NPR.



El Madrileño lo ha hecho en el comedor de una casa, adonde se ha llevado a algunos grandes e ilustres amigos. Especialmente destacable es la presencia de Antonio Carmona, de su mujer -Mariola Orellana- y de las dos hijas del matrimonio. Y es que esta reunión ha servido para presentar el último single del cantante capitalino, ‘Me Maten’, junto al líder de Ketama, y que abre el mini concierto. Puro sonido español al ritmo de guitarras españolas y con el inconfundible sello castizo que C. Tangana ha impreso a su último disco. Hacer que mole lo cañí y traer a la actualidad una fusión de estilos del pasado. Esa es la grandeza del CD.

Toda una fiesta a la española que está arrasando en YouTube hasta el punto de llevar casi 500.000 reproducciones en tan solo 24 horas. ¿Cómo nació esta inesperada unión entre C. Tangana y la familia Carmona? ¿Habrá más colaboraciones juntos? Look ha querido conocer toda la intrahistoria de este espectacular proyecto musical. Para ello hemos conversado con Mariola Orellana, mujer y mánager de Antonio Carmona, de Rosario y de Marta Sánchez.

Mariola estuvo allí presente y está completamente entregada a la causa de C. Tangana: «Es un genio, es un tipo inteligentísimo a la hora de hacer música», dice de primeras. Desvela que esta idea lleva tiempo cogiendo forma: «Pucho (apodo por el que se conoce al cantante) vino a casa a hacer una cosa con Antonio, se juntaron, salió ese tema y cuando nos lo plantearon hacerlo en el tiny desk me animó a que yo fuera para allá también porque quería hacer una reunión familiar». La mujer de Antonio Carmona cuenta que el mini concierto se grabó en la misma casa que C. Tangana hizo el videoclip de ‘Comerte entera’, otra de las canciones del disco.

Los Carmona tienen una gran representación en el videoclip. Además de Antonio y Mariola están sus dos hijas, Marina y Lucía. También África Heredia Carmona, sobrina de Antonio Carmona. Todos ellos junto a Kiko Veneno, Alizz, la madre y la tía de C. Tangana, así como otros anónimos, no se perdieron el plan: «Fue una comida y una sobremesa muy natural. Él lo quería así, lo más puro posible. Es un genio», dice Mariola Orellana.

Mariola está pletórica con este proyecto: «Fue una experiencia maravillosa porque contó con toda la familia» y avanza que «hubo una fiesta después que imagino que estará grabada…». No puede confirmar que vayan a hacer más colaboraciones juntos pero se muestra muy ilusionada ante esta posibilidad: «No lo sé. De momento ha sido esto pero yo espero que hagamos muchas más cosas porque hay muy buen rollo con él. Ojalá que sí porque me emociona y me motiva muchísimo».

El origen de la amistad entre C. Tangana y los Carmona

El mini concierto para la radio norteamericana no es más que el resultado de una amistad que viene cociendo desde hace casi un año. Mariola Orellana nos cuenta cómo comenzó todo: «La primera vez que estuve en contacto directo con ellos fue a través de su manager cuando me pidió permiso para usar la frase de Rosario en su canción ‘Nunca estoy’. Después me llamó para decirme que quería hacer algo con Antonio Carmona. Era en verano. Él no se movía de Cádiz por la pandemia y le dije que tenía que ser aquí. Tangana se vino con todo el equipo. Convivimos juntos unos días en casa, con un rollo muy familiar y ahí me puso su disco (El Madrileño) y yo flipé. Se creó un ambiente buenísimo», comenta.

La mujer de Antonio Carmona no escatima en elogios: «Es una de las experiencias más bonitas en la música que he tenido. Un regalo». Coincide con otros críticos al asegurar que «Pucho no tiene techo porque tiene unos ideones…».

Definitivamente, C. Tangana lo ha vuelto a hacer. Y lo que queda.