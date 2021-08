María Pombo, muy crítica con el último trabajo de C.Tangana

María Pombo suele realizar de vez en cuando un “preguntas y respuestas” para que sus seguidores la sigan conociendo más. En su última ronda, ha sido preguntada sobre las imágenes promocionales del último ‘hit’ del cantante del momento: C.Tangana. El artista lanzó hace unos días su nuevo single, ‘Yate’ y las críticas no han tardado en llegar. Resulta que el madrileño ha compartido unas instantáneas en las que aparece en un barco repleto de mujeres, entre ellas se encontraba la mismísima Ester Expósito. El cantante, también ha contado con la participación de la modelo Jessica Goicochea y de Miranda Makaroff, entre otras.

La polémica ha estallado cuando un internauta la ha preguntado sobre dicha estampa. Sin pelos en la lengua, Pombo ha respondido que “hay muchas cosas que pienso sobre esta foto. Pero así, en líneas generales para no crear más polémica…”, ha comenzado diciendo antes de soltar la bomba.

Antes de nada, la ‘influencer’ ha dejado claro que C.Tangana le gusta como artista. “Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece, la frescura que aporta a la industria musical, creo que, en esto ha caído en un básico como otros muchos artistas”, ha explicado. “Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí, personalmente me da pereza”, ha añadido María Pombo. “También creo que mucha gente de la que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite la foto. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido yo una de las chicas”, ha sentenciado tajante.

Seguidamente otro usuario le ha dicho que ya le gustaría a ella estar en “ese yate” a lo que María ha respondido con mucho humor, “prefiero tener el barco”. Una vez más, la fundadora de ‘Tipi Tent’ ha querido aportar a su comunidad de ‘followers’ su opinión, sin miedo a las represalias que pudiera recibir por parte de los denominados ‘haters’ -personas que hablan y comentan desde el odio-.

Por ahora, el cantante no se ha pronunciado al respecto después del revuelo que se ha generado en la Red. C.Tangana se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en nuestro país gracias a su estilo musical.

En tan solo unas horas, ya que se lanzó el 13 de agosto, el tema ‘Yate’ tiene cerca de medio millón de reproducciones en Youtube. Una cifra con la que el cantante vuelve a confirmar que este proyecto se ha convertido en otro de los muchos éxitos de su larga trayectoria profesional.