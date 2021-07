María Pombo y Tamara Gorro: así han vivido su paso por ‘Mask Singer’

‘Mask Singer’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de Antena 3. Y no es para menos, pues la puesta en escena, el vestuario y los concursantes han encandilado al público y a los telespectadores. Además, el factor sorpresa para saber quién está tras la máscara es el elemento clave del ‘talent musical’. Han sido varias semanas de intriga hasta que este jueves el formato ha llegado a su final. Y que mejor manera de hacerlo que sorprendiendo con dos identidades que han dejado boquiabiertos a los investigadores.

Tamara Gorro

Tamara Gorro ha sido quien estaba tras el disfraz de Dama Centella. Después de quitarse la máscara, Paz Vega, Javier Ambrosi, Javier Calvo y José Mota se han quedado sin palabras. Una sonriente Tamara ha confesado que “me lo ha pasado de maravilla”. “He tenido que mentir a mi familia… ya sabéis la preparación que conlleva todo esto…”, ha dicho muy emocionada a Arturo Valls. Después de emitirse esta entrega, la empresaria ha compartido a través de sus redes sociales cómo ha vivido todo el proceso del concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

“Familia virtual, confirmado: me conocéis demasiado. Muchos de vosotros me pillasteis a la primera. Pero de eso se trata este gran programa, de jugar. Creedme, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida”, ha comenzado diciendo. “Cuando me propusieron formar parte de este equipo, estuve celebrándolo varios días. ¿Sabéis por qué? Porque imaginaba lo que iba a vivir: emoción, tensión, nervios, misterio y alegría… ¡y así fue! A la vez conocer a un equipo increíble, que es lo más bonito que me llevo de allí”, ha añadido. Además, también ha querido agradecer a todo el equipo de producción el trabajo realizado en las últimas semanas. “Cientos de profesionales con un único objetivo: entretener al espectador en estos momentos que tanta falta hace reír. Atentos, divertidos, cariñosos y muy trabajadores. Felicidades y gracias por lo bien que me habéis tratado”, ha explicado junto a un vídeo con los mejores momentos vividos en este proceso.

María Pombo

Sin embargo, no todo quedaba ahí porque los investigadores también tenían que dar con la persona que estaba tras el disfraz de Huevo. Después de mucha incertidumbre, María Pombo revelaba su identidad. “Yo solo canto en la ducha y lo hago fatal”, dijo con ese toque de humor que tanto la caracteriza. Al igual que Tamara, la ‘influencer’ ha explicado cómo ha sido su participación, ya que no podía contarlo antes por temas de confidencialidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

“¡Viva Huevo! Una de las experiencias más divertidas de mi vida sin dudarlo. Hubiera dejado que me cortaran mi brazo derecho si me llegan a decir que iba a cantar encima de un escenario y que encima se iba a retransmitir en televisión”, ha relatado Pombo. La diseñadora ha querido agradecer a ‘Mask Singer’ que hayan contado con ella para esta inolvidable aventura. “Gracias infinitas a todo el equipo que hay detrás, a los que me enseñaron a entonar, a los que me vestían con tanta paciencia y me desvestían si me hacía pis en el último momento, a los que me daban de comer en los días eternos de grabación, a los que me acompañaban dándome el brazo a paso de tortuga sin saber quién era, del plató al camerino y del camerino al plató, gracias al equipo de baile que lo dio todo conmigo en el escenario y a todos los que aquí no nombro pero hacéis que esto sea una locura. Me habéis hecho sentir como en casa”, ha dicho muy sincera.