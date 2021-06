Tamara Gorro está de vacaciones con su marido, el futbolista Ezequiel Garay, y con su grupo de amigos a los que cariñosamente llama ‘los Caniqueros’. Están en Ibiza y las jornadas de sol y mar les están dando momentos divertidos y también ratos para reflexionar. Y con la ‘it girl’ todo puede pasar. Gracias a su faceta de ‘influencer’ sus casi dos millones de ‘followers’ están siendo testigos de estas vacaciones ‘sin niños’ en las que, además de tomar el sol y navegar por el Mediterráneo, también tienen tiempo para el deporte y las conversaciones trascendentales.

Una de ellas ha sido precisamente el coloquio en el que han debatido sobre lo que se transmite a través de las redes sociales. Tamara se caracteriza por ser una mujer sincera y sin pelos en la lengua, por eso ha querido contar sus vivencias personales a través de sus ‘stories’. “Sé que me puede perjudicar, pero bueno, no es nada malo y no me da ninguna vergüenza, es una realidad”, adelantaba desde una tumbona y luciendo su aspecto al natural, con un brote de acné.

En ese momento contaba que algunas marcas o incluso personas, han llegado a decir que “Tamara no es de nuestro perfil”. Una frase que le ha hecho preguntarse cuál es esa imagen que buscan esas empresas. “Claro, el de una persona que no se mete en jaleos, la que no dice lo que piensa, la que siempre está perfecta y no enseña la realidad”, afirma.

“Yo no quiero trabajar con este tipo de personas, ni ahora ni hace veinte años”, dice tajante. Es una mujer de principios y sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Su naturalidad, su autenticidad y su cercanía son tres cualidades que le han hecho ser una de las ‘instagramers’ del momento. Ella considera que lo que se ve es algo “superficial”. “No os dejéis guiar por lo que veáis, sino por lo que os transmitan esas personas”.

La colaboradora de televisión ha aprovechado también para dar su opinión sobre la imagen de perfección que dan muchos rostros conocidos en sus perfiles: “Las ves elegantes, guapas, con la cara perfecta y luego tú te ves con estos pelos, estos granos y dices: ‘¿Y yo dónde quedo?’”. Ella lo tiene claro: “Te gusta verte guapa y por eso te maquillas, te vistes, pero no quiere decir que seas menos elegante. La perfección no está en la ropa ni en la cara. La elegancia va en lo que uno transmite”.

De la tele a las redes sociales

Tamara se dio a conocer cuando, tras ser proclamada Miss Segovia, apareció como tronista en la primera etapa de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, de donde salió del brazo de Rafa Mora. Lo suyo no prosperó, pero la joven se hizo un hueco en televisión como tertuliana de diferentes espacios como ‘Qué tiempo tan feliz’ o ‘Supervivientes’, siendo una de las participantes en la edición del 2011.

Pero con la llegada de las redes sociales, la tertuliana encontró un auténtico filón. Le gusta comunicar y ha ejercido de presentadora en algunos especiales navideños, pero además no dudó en prepararse profesionalmente para ello. Es una mujer cercana que transmite autenticidad y transparencia.