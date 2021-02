Han sido cinco meses sin tener a Tamara Gorro en su canal de Youtube, y su familia virtual la echaba de menos. Pero ha sido empezar el año y renovar energías, ilusiones y proyecto y hoy, por fin, la polifacética empresaria ha vuelto a abrir ‘El gorro de Tamara’. «¡Hola Familia Virtual! Como ya sabéis…¡volvemos! Pero esta vez de una forma más especial: El Gorro de Tamara en formato Podcast. Voy a compartir con vosotros nuevos contenidos, invitados, entrevistas y muchas sorpresas», ha escrito en su canal. «Diversión garantizada donde trataremos muchos temas y de la forma que más me caracteriza: sin pelos en la lengua».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Y lo ha hecho en un plató renovado y un programa lleno de novedades como ella misma ha explicado a las 3 de la tarde cuando a vuelto a dar luz verde a su canal, en el que ha querido hablar sobre el mundo ‘influencer’, teniendo a dos invitadas de excepción: Dulceida y Laura Sánchez. Con ellas ha charlado, durante casi media hora, sobre cómo es este nuevo trabajo al que parecen aspirar todos los jóvenes.

Pero Tamara no se considera ni infuencer ni youtuber. Así se lo ha dicho a la modelo Laura Sánchez: «Yo soy una tía que me apetece hacer un día un video bailando riéndome y otro día otro dando mi opinión sobre un tema serio». Y ha sido tajante al decir que para ella «un influencer es un médico». No es que menosprecie este trabajo, sino que se ‘queja’ de la masificación que hay en las redes sociales donde parece que cualquiera que comparte contenido ya puede denominarse así.

Por último se ha despedido con una reflexión: «El éxito está en ser uno mismo. Ser influencer no es ser más que nadie, es una profesión», ha dicho antes de cerrar el podcast con su mantra. «Lucha, fuerza, constancia, la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario». Y ha emplazado a sus suscriptores a volver a conectarse el próximo miércoles a la misma hora.

Aunque ella no se considere como tal, lo cierto es que la mujer de Ezequiel Garay cuenta con casi dos millones de seguidores, a los que llama su «familia virtual». Con ellos ha compartido tanto en Youtube como en Instagram, momentos de su vida tan personales como el nacimiento de su hijo Antonio o cómo vivió el positivo por coronavirus de su marido. Pero también ha publicado videos con rutinas deportivas, tips de belleza o trucos sobre su experiencia como una «mamá molona».

En septiembre decidió poner fin a su etapa en Youtube, cerrando el canal. «Toda etapa tiene su tiempo y esta termina», comenzaba diciendo en su video. «Arranqué una nueva aventura, compartí mis momentos más importantes y hablé y mostré todo sin tapujos», continuaba diciendo mientras explicaba que esta red le había permitido «entretenerse» y así también distraer a su público. «Tomo esta decisión y es lo que siento. Tengo ese sentimiento de pena, pero a la vez de alegría. Considero que todas las etapas tienen un principio y un final. La vida es una etapa, nacemos y morimos», y avisaba, antes de despedirse, con un aviso: «Me conocéis y sabéis que no dejo de inventar, crear y pensar».

Modelo, colaboradora, concursante de realities, empresaria y usuaria activa en redes sociales, Tamara Gorro ha conseguido conquistar a los internautas con su naturalidad, su simpatía, su sinceridad, su cercanía y sobre todo, por sus divertidísimas coreografías en familia. Sus videos bailando y haciendo play-back, por lo general en el baño de su casa, con su marido y sus hijos, suelen convertirse en virales. Ahora que están a la espera de saber cuál será el próximo destino de Garay en el mundo del fútbol, Tamara ha decidido volver a Youtube como una auténtica profesional de los medios.