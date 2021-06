María Pombo y Pablo Castellano bautizan a su hijo

María Pombo y Pablo Castellano se encuentran en un gran momento personal tras convertirse en padres por primera vez. El pasado 27 de diciembre, la influencer dio a luz a su pequeño en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón -Madrid-. “Estoy muy feliz y contenta. Tengo aquí lo mejor del 2020. El parto ha sido mágico, he tenido mucha suerte, he estado muy bien cuidada, con ganas de repetir, imagínate lo bien que ha ido”, reveló a la agencia Gtres cuando le dieron el altar tras ser madre primeriza. Después de 6 meses, el feliz matrimonio ha tomado la decisión de dar un importante paso en sus vidas, pues este 12 de junio, Martín -que es como se llama el bebé- ha sido bautizado en una parroquia de Madrid.

Pese a las restricciones sanitarias que hay instauradas para frenar la expansión del coronavirus, la pareja ha podido llevar a cabo la ceremonia religiosa con su familia y amigos más cercanos. Sin duda, un momento que no olvidarán jamás. En su llegada al templo sagrado, alrededor de las 12:30 horas, los felices papás han posado ante los medios de comunicación junto al pequeño.

Para la especial ocasión, María Pombo ha apostado por un dos piezas compuesto por un top blanco con hombreras de manga corta que ha combinado con una falda y unas plataformas en tono tierra. En cuanto al peinado, se ha decantado por unas ondas con alguna que otra trenza, para darle así un toque más informal. Por otro lado, el maquillaje que ha lucido la fundadora de Tipi Tent tiene mucho que ver con los colores tendencia de este verano: el tierra y los dorados.

Es necesario mencionar el ‘drama’ que ha vivido María en las últimas horas. La creadora de contenido ha tenido un pequeño percance horas antes del bautizo de su hijo. Pombo pidió un vestido largo de estilo boho con remates burdeos y mangas abullonadas, pero no sabía si iba a recibir el paquete a tiempo. Finalmente, tuvo la suerte de que pudo probarse la prenda, pero no le valía, pues necesitaba una talla más. Ha sido a través de los ‘stories’ de Instagram donde ha dado conocer este pequeño problema. Sin embargo, ha encontrado la solución y ha podido elegir entre dos conjuntos. “Tengo dos opciones para mañana. Voy a llegar a casa me los voy a probar. Desde aquí quiero dar las gracias infinitas a Vogana y a Inés Martín porque me habéis salvado”, ha asegurado muy contenta a las horas previas del evento.

Mientras, Pablo Castellano ha llevado un traje de dos piezas compuesto por chqueta y pantalón en color azul a juego con su corbata. En cuanto al protagonista de la jornada, ha lucido un tradicional faldón de cristianar en color crudo con detalles de encaje en la zona del cuello y de las mangas.