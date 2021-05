El pasado mes de abril ‘¡Hola!’ anunció la inesperada ruptura entre Laura Matamoros y Benji Aparicio. La pareja se había dado una segunda oportunidad, pero no lograba estabilizarse por lo que tomaron la decisión de continuar por caminos separados, una vez más. Tras conocer dicha información, la citada revista pudo saber gracias a fuentes cercanas, que la joven “estaba completamente destrozada”, “rota” y que lo estaba pasando “realmente mal”. Sin embargo, todo ha dado un giro de 180 grados porque hace unos días la cabecera reveló que la hija de Kiko Matamoros estaba embarazada de su segundo hijo en común con el empresario. Una noticia que ha cogido por sorpresa a todo su entorno y a la crónica social de nuestro país.

Una vez que la protagonista de esta historia ha confirmado que se encuentra en el segundo mes de gestación, amigas suyas han mostrado toda su felicidad ante la futura llegada del bebé de Matamoros. La agencia Gtres ha podido hablar con Dulceida que ha derrochado felicidad en todo momento. “Ella está feliz y yo me alegro. Hablé con ella para darle la enhorabuena porque lo vi primero en la prensa y me dijo que estaba muy contenta y que estaba deseando de que su hijo tuviera un hermanito”, ha dicho con una sonrisa que ha ocultado bajo la mascarilla.

Después ha dado su opinión sobre la nueva oportunidad que se han dado Laura y Benji y ha confesado que es algo muy “personal”. “Si ellos lo sienten yo creo que sí será positivo. Seguro que están bien y van a ser unos padres estupendos, ya sea juntos o separados porque siempre se han llevado muy bien, entonces lo que ellos decidan será lo mejor”, ha añadido para después contar que ella también tiene “muchas ganas de ser madre». “Llevo muchos años queriéndolo. Hemos ido a verlo todo porque lo nuestro es un proceso, no es lo más común, de hecho, Alba tuvo que someterse a una intervención porque tenía un quiste en los ovarios, entonces, cuando sea el momento y estemos bien de trabajo. Personalmente el momento podría haber sido cualquiera porque estamos felices bien. Para mí tengo la mejor relación, sana y bonita del mundo. Estamos las dos bien, pero no sabemos cuándo”, ha relatado ilusionada.

Por otro lado, Ángela Rozas Saiz, más conocida como Madame de Rosa en el universo influencer, también ha dado su opinión sobre el embarazo de Laura. “Pues cada caso es diferente, pero yo veo bien que ella luche por su familia y la llegada de un bebé siempre es algo bonito y positivo así que me alegro mucho por ella”, ha comentado.

María Pombo que está muy unida a la futura mamá también ha mostrado todo su entusiasmo y no es para menos porque muy pronto su hijo Martín tendrá un nuevo amigo con el que jugar. «Por supuesto que la he podido felicitar, de hecho, estamos mucho tiempo juntas, con lo cual no me ha pillado…», ha explicado a la citada agencia.