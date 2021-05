Laura Matamoros está embarazada de su segundo hijo junto a Benji Aparicio. La noticia ha sido adelantada por la revista ‘Hola’ y confirmada por LOOK gracias al testimonio de su padre, Kiko Matamoros. Hace tan solo unas semanas que se hacía público que la pareja había decidido separar sus caminos de nuevo. Ninguno de los dos lo anunció oficialmente pero pronto dejaron de publicar contenido juntos en sus redes sociales y las indirectas en forma de imágenes eran una constante. Ambos tienen ya un hijo en común, el pequeño Matías, que el pasado 2 de mayo cumplía tres años de edad.

Hace escasas 24 horas publicaba un enigmático mensaje en redes sociales: «Os avisé. ¿Alguien sabe a qué me refiero?». Sus seguidores pensaban que hacía mención a un nuevo tatuaje en su brazo, pero ahora coge fuerza la posibilidad de hablase indirectamente de su embarazo.

Este digital ha podido hablar también con la hermana de Laura, Anita Matamoros, quien no conocía la noticia en el momento de descolgar el teléfono: «Me acabo de enterar, estoy en shock, voy a llamar a mi hermana ahora mismo», comentaba estupefacta a Look.

La hija de Kiko Matamoros ha vivido la que es su segunda ruptura con Benji Aparicio. Ella nunca se ha pronunciado sobre este desamor pero sí que su entorno ha reconocido que lo estaba pasando realmente mal y que estaba «absolutamente rota». Ambos no fueron capaces de superar una grave crisis que puso fin a su idilio. No obstante, la noticia del embarazo de Laura Matamoros, que está a punto de entrar en su segundo mes de gestación, supone que hayan acercado posturas e incluso no se descarta que se den una nueva oportunidad, según informa la mencionada revista.

La ganadora de ‘GH VIP 4’ y el cocinero dieron la bienvenida a su primogénito en mayo de 2018. Apenas pudieron disfrutar de una vida familiar ya que a los ocho meses del nacimiento del pequeño decidieron romper por primera vez. La distancia y el poco tiempo que disponían para pasar juntos, debido a las agitadas agendas de ambos, fueron el detonante. El asunto de la custodia no fue un problema ya que la firmaron compartida de mutuo acuerdo.

Laura Matamoros no dio tregua a su corazón y al poco tiempo comenzó otra relación, esta vez con el influencer Daniel Illescas. Lo suyo se inició con muchísima fuerza pero la magia se fue evaporando conforme pasaron los meses. En septiembre de 2019 decidían finalizar su noviazgo. Los malentendidos, los distintos ritmos de vida, el rechazo que Daniel siente hacia el mundo de la televisión, hábitat natural de Laura, y la poca predisposición de Illescas a colaborar en algunos asuntos fundamentales para la hija de Kiko Matamoros fueron las diferencias insalvables.

En marzo de 2020, poco antes de empezar la pandemia, Laura desvelaba en redes sociales que volvía junto al padre de su hijo en la que era su segunda oportunidad. Pero otra vez los contras ganaron a los pros y un año después rompían. Ahora, con el futuro nacimiento de su segundo hijo juntos está por ver qué pasos dan.