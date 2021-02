Cuando Dulceida ha compartido con sus cerca de 3 millones de seguidores una foto de su mujer, Alba Paul en una camilla de hospital ha sembrado el pánico en la Red, ya que ambas cuentan con un ejército de seguidores que siguen con atención su día a día. No obstante, la influencer ha relatado el motivo por el cual su pareja ha tenido que ser intervenida. «Era una operación programada, pero no quita que siga siendo una operación», ha aclarado algo nerviosa desde el hospital en el que se encontraba.

Durante la espera en la que Alba se encontraba en quirófano, Dulceida ha contado a través de sus stories de Instagram el proceso al que ha sido sometida su mujer. También, ha asegurado para la tranquilidad de sus seguidores que era una operación sencilla, que no era nada grave y que todo estaba «controlado». «Ahora a esperar unas cuantas horas, me he traído de todo, el ordenador para trabajar, cosas que me entretienen para no estar nerviosa», ha comenzado diciendo. «Admiro muchísimo a mi mujer, es lo más, es tan positiva. Es una operación sencilla, le quitan un quiste en el ovario, pero al final es una operación», ha terminado confesando.

Aida Domenech, también ha narrado con una sonrisa cómo se ha ido Alba a la sala de intervenciones.»Se ha ido en la camilla y haciendo bromas con los médicos. Es la mejor. Ahora me toca esperar y ya os contaremos. Gracias por quererla tanto», ha contado inquieta por la situación.»Es muy fuerte, el número favorito de Alba es el 14 y siempre dice que está presente en momentos importantes. Ahora que llevo tantos años conella me doy cuenta de que es verdad, es su número y siempre está con ella», ha revelado Dulceida mostrando el número de habitación de su mujer. Una vez ha sido dada de alta Alba Paul, el matrimonio ha puesto rumbo a su hogar para poder descansar tras esas intensas horas.

«Ya estamos en casita que he llegado acalorada por eso me he puesto este pijama de verano», ha comenzado diciendo Dulceida desde el sofá de su casa y algo más relajada. «Hoy me voy a ir a dormir pronto porque estoy un poco cansada. No he descansado mucho porque quería estar pendiente de ella», ha continuado diciendo mientras ha dado a concoer que Alba ha pasado muy buena noche tras la operación.

Dulceida, también ha aprovechado para contar que la clínica en la que se ha operado Alba Paul es la misma donde ella se hizo la reducción de pecho y que justo estando allí se encontró el doctor que le operó en 2013. «Si me atrevo un día os enseño el antes y el después», ha dicho la joven.

Por su parte, Alba ha contando en sus redes sociales que se encuentra perfectamente y también ha mostrado por dónde le han operado, enseñando unos pequeños cortes que todavía están tapados. «Mi doctor es un crack», dice la influencer horas después de la intervención. «Tengo la tripa hinchada, pero eso es gas que hay que eliminar», ha asegurado instantes antes de compartir la cena que le ha hecho Dulceida para que se termine de recuperar lo antes posible. ¿El menú?: una sopa calentita y una deliciosa tortilla francesa.