Quedan tan solo unas horas para que María Pombo y su marido, Pablo Castellano vivan uno de los momentos más felices de su vida. Este sábado, la influencer y el empresario bautizarán a su primer hijo -el pequeño vino al mundo el pasado 28 de diciembre- al que han llamado Martín. «Nuestros primeros minutos juntos Bienvenido Martín Castellano Pombo, “Martín Pombo” para los amigos (que por aquí somos bastantes)”, escribió muy ilusionada la creadora de contenido. Sin embargo, la fundadora de Tipi Tent ha sufrido un pequeño percance que ha trastocado sus planes, por lo que ha tenido que pensar un plan ‘B’.

Resulta que, Pombo había elegido un look para el gran día, pero no sabía si iba a llegar. Finalmente, recibió el paquete, pero otro obstáculo se puso en su camino: el vestido de estilo boho con detalles burdeos y mangas abullonadas, no era de su talla, por lo que ha tenido que pensar qué modelito es el que el llevará a la ceremonia religiosa del pequeño. A través de los ‘stories’ de Instagram ha revelado la solución a este percance. “Tengo dos opciones para mañana. Voy a llegar a casa me los voy a probar. Desde aquí quiero dar las gracias infinitas a Vogana y a Inés Martín porque me habéis salvado”, ha relatado muy ilusionada.

“Voy a ver con lo que me siento más yo. De todas formas, el look que no elija, porque me flipan los dos, os lo enseñaré también para que veáis lo bonito que es ¡Estoy emocionada!”, ha contado mientras andaba por la calle. Eso no es todo, porque ha dado a conocer el calzado que sí llevará al evento familiar. Unas plataformas de tiras realizadas en rafia de la marca Fígara. De hecho, es un modelo muy similar a los que lució en su boda con Pablo Castellano, aunque para aquella ocasión apostó por la firma Aquazzura. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el encuentro que tendrá lugar en Madrid, aunque estará marcado por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus.

Hace apenas una semana, María Pombo asistió al bautizo de Catalina, la hija de María García de Jaime y Tomás Páramo. Para aquella ocasión, se decantó por un mono de cuadros Vicky en color naranja con volantes en la parte superior de Barey Collection. Combinó esta pieza con un cinturón XL en color verde con la hebilla de brillantes a juego con las sandalias de tacón.

En cuanto al cabello, lució un estilo natural con unas ondas poco marcadas con la raya en medio, y un ‘make up’ secillo donde utilizó unas sombras en tonos tierra. Sin duda, una de sus señas de identidad. Ahora queda esperar para ver que ‘outfit’ es el que ha escogido María para esta fecha tan señalada para ella y su familia.