María Pombo ha hablado alto y claro sobre el posparto en su perfil de Instagram. La influencer que reúne ya cerca de los dos millones de seguidores ha compartido una serie de stories donde ha mostrado su cuerpo después de dar a luz a su primer hijo, Martín. No es de extrañar que la empresaria hable con tanta naturalidad, pues es algo que le ha caracterizado siempre, de hecho, es parte de su esencia. Son muchas las personas las que le han comentado que se ha recuperado muy rápido del embarazo y que tiene el “abdomen plano”. Pombo ha querido dejar claro que “cada cuerpo es un mundo”. “Mi fuerte siempre ha sido mi tripa, siempre la he tenido muy musculada. Si aprieto un poco ya me sale abdominal”, ha dicho mientras ha mostrado su abdomen.

“Pero hay cosas que antes en mi tripa no estaban. No me malinterpretéis por esto porque me parece que estoy estupenda y me he recuperado súper bien, pero esto no me salía”, ha explicado mostrando su cuerpo al natural sin filtros. “Tengo la tripa mucho más flácida, siento que no tengo tanta fuerza como antes. Dicho esto, estoy estupenda”, ha sentenciado orgullosa la diseñadora. María Pombo siempre ha dejado claro que no todo lo que vemos es la realidad. Sin ir más lejos, en la descripción de su perfil de Instagram tiene una frase que ha sido siempre muy aplaudida. “Nunca jamás compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida con nadie”, se puede leer.

Fue el 19 de junio de 2020 cuando María Pombo y su marido, Pablo Castellano hicieron público que la fundadora de Tipi Tent estaba embarazada. Una feliz noticia que llegó un año después de pasar por el altar. “Llegas para alegrarnos la vida. Y, aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos”, escribió María en un post en el que mostró su primera ecografía. Tras 9 meses de dulce espera, el 28 de diciembre nació Martín. Un bebé que ha cambiado la vida de la pareja y con el que están formando una preciosa familia.

A través de la Red, tanto María como Pablo han mostrado al recién nacido y han contado alguna de sus divertidas hazañas. Además, han dejado claro que es “muy bueno” en todos los sentidos y que tienen «mucha suerte con él». No cabe la menor duda de que el matrimonio que se dio el ‘sí, quiero’el 22 de junio de 2019 (en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda Cantabria) están atravesando una de las etapas más bonitas y especiales de su vida.