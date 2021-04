Influencers, it mom, pero sobre todo, unas hermanas unidas, así son las Pombo. Cada una triunfa por su lado en sus respectivas cuentas de Instagram, pero no hay nada como verlas juntas para convertirlas en viral. Eso ha ocurrido con la última imagen que ha compartido María en sus redes sociales. Una fotografía de su más tierna infancia que ha publicado una cuenta dedicada a los Castellano Pombo, y en la que aparece rodeada de sus padres y todas sus hermanas, incluyendo a Gabriela, la ahijada de su padre.

La fotografía cuenta con más de 3.000 likes y María no ha dudado en compartirla en sus stories. No ha hecho falta escribir nada, la imagen habla por sí sola: eran y siguen siendo una familia unida y feliz a la que se unió el pequeño Martín el pasado 27 de diciembre. Un niño que no solo ha colmado de felicidad a sus famosos papás, sino también la resto de la familia.

En casa de la influencer ha sido el primer sobrino y el primer nieto, y todos están locos con el pequeño que, a pesar de las restricciones sanitarias, hace las delicias de todos, incluyendo los amigos de María Pombo y Pablo Castellano que están disfrutando al máximo de la llegada del bebé.

Esa misma unión la han demostrado desde que las hermanas se dieron a conocer en las redes sociales tanto en los buenos como en los malos momentos. Así ocurrió cuando María anunciaba, hace un año, que se le había diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad que no era desconocida en el clan ya que su madre, Teresa Ribó, la padece desde hace veinte años.

Y lo mismo ocurrió el pasado mes de febrero, cuando Marta hizo pública su separación solo un año y medio después de casarse con el empresario Luis Giménez. Las tres hermanas tienen tirón en redes sociales, y la ausencia de la mediana en Instagram, durante unas semanas, terminó desembocando en un video en el que confirmaba lo que se venía rumoreando dos meses antes: que su matrimonio estaba roto.

Pero en esta fotografía además de María, Marta, Lucía y sus padres, aparece Gabriela Toral, a quien consideran como una hermana. «Es la hija de Marcia que para nosotros es como una segunda madre. Trabajaba con nosotras en casa, nos ayudaba con los deberes, nos recogía en el colegio», explicaba la propia María en su Instagram. «Era literalmente una segunda madre y la queremos como tal», y es algo que se ha hecho extensible a su hija.

La joven siente el mismo cariño por los Pombo, con ellos comparte vacaciones y los recuerdos que tiene con la familia al completo, copan también su perfil de Instagram. Gaby, como la llaman cariñosamente felicitó el día de los hermanos con una fotografía de María, Marta y Lucía en su más tierna infancia bajo el árbol de Navidad. «Bendecida por tenerlas», escribía entonces.