Hace dos meses que Marta Pombo tomó la decisión de aparcar las redes sociales por un tiempo determinado para tratar de hacer un détox mental y poner ciertos aspectos de su vida en orden. Una decisión cuando menos sorprendente ya que Instagram es una de sus herramientas de trabajo y fuente habitual de ingresos. Ahora sabemos que uno de los motivos respondía a una cuestión sentimental y es que la hermana de María Pombo ha reaparecido en su cuenta para anunciar que se ha separado de su marido, Luis Giménez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Mediante un vídeo de cuatro minutos de duración, Marta ha contado los motivos de su desaparición digital. «Creo que ya era hora de que me pasara por aquí después de estos dos meses en los que se ha hablado más de la cuenta de mi vida personal y se han dado pie a todo tipo de rumores y bulos», comenzaba diciendo. Uno de ellos era que podría estar embarazada de su primer hijo, pero nada más lejos de la realidad. Marta se ha incorporado para desmentir la noticia: «Como veis no estoy embarazada, mucho menos de 5 meses, pero sí que he tenido un problema intestinal que ya me estoy tratando», ha dicho.

No ha sido ni mucho menos fácil para ella grabar este vídeo: «Quiero ser lo más cercana que puedo. Viví un día durísimo con el bulo del embarazo. He pedido ayuda a mi psiquiatra, con la que llevo trabajando varios meses porque no estoy bien». Haciendo un gran esfuerzo para contener las lágrimas, Marta Pombo ha desvelado su separación: «Luis y yo ya no estamos juntos. Es una decisión que hemos tomado los dos porque no nos estábamos haciendo bien. Nos queremos muchísimo y somos muy importantes en nuestra vida, para mí es una persona inteligente, maravillosa y vitamina. Os pido el mayor de los respetos, necesitamos los dos este respiro de tanta crítica y de tanta maldad. Hemos recibido mensajes muy duros y no nos lo merecemos porque creo que somos maravillosas personas».

Finalmente, Marta Pombo ha confesado que va a realizar otro parón en su actividad en redes sociales hasta que sane las heridas: «Voy a seguir fuera a pesar de perder muchos contratos labores. Es algo que asumo porque lo necesito. Mi cabeza y mi salud mental es lo primero y ahora no estoy preparada para estar expuesta a este mundo día a día».

La influencer ha querido agradecer el apoyo de todos aquellos que le han mandado mensajes de cariño en las últimas fechas. Una de las que ha estado a su lado de manera incondicional es su hermana. María Pombo no dudaba en escribir un comentario en la publicación de su hermana para arroparla: «Viva mi hermana!!!!❤️ vuelve pronto por aquí que las redes te necesitan y te echan de menos. Yo gracias a dios te tengo cerquita».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Marta Pombo y Luis Giménez se casaron el 28 de septiembre de 2019 en una bonita ceremonia celebrada en una ermita de Cantabria donde ella siempre había soñado con casarse. Llevaban 7 años de relación sentimental previa. Sin embargo, los derroteros del amor son siempre indescifrables y a pocos meses de cumplir su segundo aniversario han decidido separar sus caminos por el bien de ambos.