Todo comenzó cuando María Pombo puso en sus stories de Instagram que qué canción les recuerda ella a sus seguidores. Un challege que viene siendo habitual en redes sociales, y que ha provocado que la influencer recuerde uno de los momentos más divertidos de su boda. De hecho, ha llegado a compartir un trozo de aquel instante en el que se puede ver cómo es consciente de lo que ocurriría minutos después. «No puedo con la cara. Ahí ya sabía la que se me venía encima», escribe con mucho humor.

Resulta que, la empresaria quería que sonaran unos acordes del himno de España en uno de los momentos en los que se encontraba en el interior de la iglesia que se situaba en Colegiata de Santa Cruz de Castañeda -Cantabria-. «Lo único que pensaba era ‘por qué me pasa a mí’», cuenta Pombo mientras matiza que ella volvería a elegir el himno, pero que sonara de una manera más suave y no tan «fuerte».

«Podría estar horas y horas contando lo del himno en la boda, pero yo en ese momento decía ‘madre mía, madre mía’», recuerda entre risas. «Si la boda hubiese sido solo entre mis amigos y mi familia, perfecto, pero se estaba emitiendo en directo y fue Trendic Tropic», continúa contando mientras dice: «Ahora me río. Yo quería poner el himno de forma instrumental y de repente sonó tan intenso y lo peor no fue eso sino que no paraba. Se me hizo eterno, aunque solo fue cosa de un minuto.

María Pombo también ha querido dejar claro que no se arrepiente, ya que son varios los mensajes de sus seguidores los que le han dicho que al contar lo que ocurrió puede dar a entender eso. Sin embargo, y nada más lejos de la realidad, la diseñadora ha querido tan solo contar esta anécdota que ocurrió en uno de los días más importantes de su vida. «A día de hoy volvería a poner el himno, pero más suave. Nosotros queríamos que sonase, no nos pilló de sorpresa, no nos obligaron. En nuestro entorno es muy común, lo que pasa es que la gente lo pone algo más flojo, más elegante y en nuestra boda sonó muy potente», aclara sobre este asunto que en su día le provocó una lluvia de críticas.

Fue el 22 de junio de 2019 cuando María Pombo y Pablo Castellano se dieron el esperado ‘sí, quiero’ en una boda celebrada en Cantabria. Hasta el lugar, se desplazaron alrededor de 300 personas para acompañar a la pareja en este momento tan especial para ellos. Recordar que, se pudieron ver numerosos rostros conocidos como Laura Matamoros y su por aquel entonces pareja, Daniel Illescas, Dulceida y su mujer, Alba Paul, entre otros.

Un año después, María Pombo anunció a través de las redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo que vino al mundo el pasado 28 de diciembre. De manera que, estas atípicas navidades se han convertido en las más especiales para la pareja con la bienvenida de este nuevo miembro de la familia Castellano Pombo, ya que hasta el último momento no se decidió -por medio de un sorteo- que apellido iría el primero. Finalmente el de Pablo fue el claro ganador.