María Pombo celebra el cumplemés de su bebé con una visita médica

Hace justo un mes, el 27 de diciembre, María Pombo vivió el momento más especial de su vida, el nacimiento de su hijo. Un bebé por el que se ha desvivido en las últimas semanas y que se ha convertido no solo en el centro de su vida, también en el protagonista de gran parte de sus publicaciones en las redes sociales. El pequeño Martín, como se llama el niño, se ha convertido en el favorito no solo de sus padres, sino también de todos sus seguidores, que aplauden cada una de sus monerías.

Este miércoles, en el que el bebé han cumplido su primer mes, María y su marido, Pablo Castellano, han tenido un plan muy especial que nada tiene que ver con una celebración. Desde hace unos días el pequeño tiene algunas molestias, como ha narrado la influencer en diferentes publicaciones, y han decidido intentar que esté mejor.

«Tiene reflujo. Hace la digestión regular y le cuenta dormirse», explicaba la joven el día de antes de acudir a un especialista. El matrimonio ha optado por visitar a un osteópata, un momento que también ha compartido en redes. Terminada la sesión, han estado tomando algo con unos amigos y, ya en casa, María Pombo ha explicado cómo ha ido todo. «Me estáis preguntado muchas. Me habían recomendado mucho -además de ir al pediatra, que hemos ido y nos ha recetado una cosa- y hemos ido al osteópata. Hemos estado un buen rato, nos ha dado algunos truquillos y esperemos que vaya a mejor», ha explicado.

Enamorada de él

La joven no podía estar más feliz y es que su hijo es muy bueno, apena llora y no le importa que su madre le cambie una y otra vez de look para ver cuál es el que mejor le queda. De momento, Pablo y María se conforman con tener un solo hijo, hay es más que probable que amplíen la familia de aquí a un tiempo, ya que han admitido que les gustaría que Martín tuviera hermanos.

Este miércoles se ha podido ver el ‘efecto secundario’ que el embarazo le ha dejado a Pombo: gafas de ver. Hace unos días preguntaba a sus seguidores si también ellas, tras el parto, habían notado que veían un poco menos. Al parecer, es algo común y la vista suele recuperarse al cabo de unos meses, pero hasta que llegue ese momento, la instagramer necesita ponerse gafas, las mismas con las que se ha dejado ver hoy y que le quedan muy bien.