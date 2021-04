Ha pasado casi un año desde que María Pombo anunciase que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple. Una noticia que llegaba en pleno confinamiento y que aclaró, de primera mano, después de haber estado unas semanas desaparecida de sus redes sociales. No se encontraba bien, había estado realizándose diferentes pruebas hasta que los especialistas dieron con la enfermedad que padece la influencer, y que por desgracia no le era desconocida. Solo unas semanas después de compartirlo con sus seguidores, María gritaba a los cuatro vientos que estaba embarazada de su primer hijo.

Doce meses después, tras haber dado a luz y mientras está disfrutando de estos primeros meses como mamá, la it girl ha hecho una ronda de preguntas en su perfil de Instagram, donde algunas de las que más se han repetido tenían que ver, precisamente, con la esclerosis. María lleva a cabo sus revisiones pertinentes y ha desvelado que hace solo unos días recibía los resultados de la última resonancia magnética a la que se ha sometido para comprobar cómo ha funcionado la medicación: «1 año después no tengo lesiones nuevas, ojalá siga así», respondía a una de sus seguidoras.

Sus followers se volcaban con ella enviándole mensajes de cariño y de felicidad al saber que todo marcha de manera positiva, algo que agradecía confesando que le emocionaba recibir tanto apoyo: «Me hacéis llorar. Gracias por estar siempre (…) Significa mucho». Tal ha sido el aluvión de preguntas sobre su enfermedad, que ha prometido dedicar un Q&A (Preguntas y respuestas) a este respecto.

Su trabajo como instagramer va más allá de crear tendencia y contenido sobre moda, decoración, maquillaje y ahora también maternidad. Según reconoce en uno de sus stories, a diario recibe mensajes de seguidoras que le confiesan lo mucho que les ha servido su testimonio, al haber sido diagnosticadas con la misma patología: «Con tu ejemplo me da menos miedo», le cuenta una de sus fans.

«Me hace muy feliz saber que os he podido ayudar (inconscientemente) a tener menos miedo», responde ella. Desde que dio a conocer su diagnóstico, también ha contado cómo estaba viviendo sus primeros meses de tratamiento, que además coincidieron con su embarazo.

El primer día de tratamiento, la joven relataba cómo había resultado todo: «Creía que me iba a doler muchísimo. Pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado…Y eso que soy súper exagerada con los dolores». Semanas después volvía a hacerse eco de una de las secuelas que le dejaba la medicación, una mancha roja en su pierna izquierda. «Esta es la marca que se me queda después de la medicación. ¿Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema o solución que le vaya bien?», preguntaba entonces.

Aunque no ha querido explayarse más en lo referente a la esclerosis múltiple, María Pombo no ha podido tener mejores noticias que además llegan en un momento muy dulce para ella. Está feliz disfrutando de su pequeño Martín, ha retomado ya su actividad laboral con las diferentes firmas con las que colabora y además está ultimando los detalles de la nueva colección de su firma de ropa.