María Pombo sorprende a sus seguidores con un nuevo cambio de look

Este jueves se ha convertido en un divertido y entretenido día para María Pombo. La influencer ha tenido que tomar una ‘drástica’ decisión sobre un cambio de look que finalmente ha llevado a cabo. Quienes conocen a la empresaria saben de primera mano que le cuesta mucho elegir otro color para su cabello o realizarse algún cambio de este estilo. Ha sido a través de sus stories de Instagram donde ha mostrado que ha pasado la mañana en la peluquería de Tacha Beauty para cortarse el cabello.

“A ver… estamos dudando de si hacerme un flequillo. Sé que mis seguidores van a decir que no, pero es que estoy un poco cansada de siempre lo mismo”, ha dicho a primera hora de la mañana. Instantes después ha publicado una encuesta para que los usuarios de la Red determinaran si se cortaba o no esa parte del pelo. Han sido un 86% de los votos los que han animado a que la diseñadora diera el paso de cambiarse el look. “Para adelante el flequillo. Me habéis convencido. Luego os enseño el resultado final”, ha revelado María minutos antes de enseñar cómo había quedado el resultado final.

“En realidad no es para tanto, que estoy creando aquí un hype completamente innecesario”, ha confesado con humor mientras seguía en el salón de belleza deseando ver su nuevo corte. Tras pasar varias horas aclarándose las mechas rubias que siempre suele hacerse,. María Pombo ha hecho gala de su sentido del humor y ha compartido un original vídeo en el que se puede escuchar de fondo la voz de Lucía, una de las protagonistas de la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’.

“La manita relajada Manuel. La manita relajada. ¿Dónde vas?”, se ha escuchado mientras el peluquero ha terminado de cortarle el flequillo a la empresaria. “Me encanta mi nuevo cambio”, ha terminado diciendo después de pasar la mañana en su centro de belleza de confianza. Es necesario recordar que María Pombo se ha convertido en una de las influencers del momento. Gracias al contenido que publica a través de las redes sociales, la amiga de Dulceida ha logrado reunir más de dos millones de seguidores. Una cifra de lo más golosa para las marcas y los medios publicitarios. Tal es su éxito, que en 2015 fundó junto a su hermana María Pombo su propia firma de ropa, Tipi Tent, pero eso no es todo porque más tarde ampliaba sus negocios y fundaba Name the Brand, una marca que representa por compelto su estilo a la hora de vestir.

Madre primeriza

El 19 de junio María Pombo anunció que se encontraba embarazada junto a su marido, Pablo Castellano. Lo hizo a través de un emotivo vídeo que no paró de recibir numerosos mensajes de cariño hacia la familia. “Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque m hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ¡Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más!”, dijo por aquel entonces la influencer.

Fue el 28 de diciembre cuando la hermana de Marta y Lucía Pombo dio a luz a Martín, su primer hijo. A través de sus redes sociales han ido mostrando los primeros momentos de vida del pequeño y, lo cierto es que no pueden ser más felices y sentirse más afortunados, tal y como han confesado ya en varias ocasiones.