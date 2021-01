María Pombo sigue viviendo su día a día en casa junto a su hijo. Como mamá primeriza que es, experimenta con emoción e ilusión cada día. Cada gesto, cada detalle y cada momento junto a su recién nacido no tienen precio. Durante estas primeras semanas hemos visto cómo se desenvuelve dentro de la maternidad pero por faltaba por ver algo que causa mucha expectación: el aspecto de su tripita.

Había muchas ganas por ver cómo había evolucionado su abdomen desde que trajera al mundo al pequeño Martín, hace casi un mes. Sus seguidores llevaban tiempo pidiéndolo y finalmente la influencer ha accedido: «A petición popular os voy a enseñar la tripa de mis posparto. El miércoles hacemos un mes, muy fuerte», comenzaba diciendo mientras se miraba al espejo y se levantaba la sudadera.

La madrileña se mostraba exultante pero no ocultaba que todavía la tripa no ha recobrado su aspecto de antes del embarazo: «Estoy feliz. Obviamente, está blandita y todo se está recolocando en su lugar. Pero creo que dentro de un mes podré volver a hacer abdominales», explica. A María le encanta hacer deporte para cuidar su figura y está deseando poder volver a ejercitarse para marcar el ‘six pack’ y lucir espectacular.

La mujer de Pablo Castellano también ha posado de perfil para apreciar mejor cómo, poco a poco, va reduciendo el volumen de su curva de la felicidad y su físico retorna a su ser: «La verdad que estoy contenta porque no me puedo creer que hace un mes tuviera una tripa enorme y que ahora esté más o menos todo en su sitio», concluía.

Hace tan solo unos días, María Pombo sorprendía a sus seguidores al compartir con ellos cómo había conseguido calmar a su hijo. El pequeño Martín es una dulzura y se porta muy bien, pero también tiene momentos malos. Pero la ‘it girl’ se busca la tranquilizarle cuando está nervioso y lo consigue gracias al llamado ‘ruido blanco’. Se trata de de un sonido en el que todas las frecuencias están al mismo volumen y que hace que al escucharlo, queden anulados el resto de sonidos del entorno, como por ejemplo el ruido de un aspirador hasta que se quede ‘frito’. En el caso de su hijo, en menos de un minuto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

María Pombo y su hijo han hecho un tándem sin parangón. Forman un equipazo que hace las delicias de todos. Durante estos días que se encuentra en casa se muestra muy activa en redes sociales compartiendo trucos, instantes junto a su bebé y contestando a las preguntas de algunos seguidores. Por ejemplo, hace pocos días habló de cómo había sido su parto y así lo definió: «Sin duda, lo más bestia que he vivido en mi vida. Hasta el punto que lo repetiría mañana mismo y me dan envidia mis amigas que están a punto de dar a luz. He tenido una suerte inmensa. Soy consciente de que hay partos muy duros».

No cabe duda de que la influencer española por excelencia está en una nube con su hijo y que cada vez se encuentra mejor físicamente.