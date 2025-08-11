Así ha sido el 65º cumpleaños de Antonio Banderas: en Londres y sin Nicole Kimpel

Antonio Banderas está de celebración. El considerado como uno de los actores españoles con mayor éxito internacional ha soplado las velas de su 65º cumpleaños el pasado 10 de agosto, aunque, probablemente, no de la manera que le hubiera gustado. Y es que, a pesar de que habitualmente suele disfrutar del verano en su Málaga natal, este año se ha visto obligado a cumplir años lejos de España y de su pareja, Nicole Kimpel. Así lo ha revelado la última mencionada, quien ha anunciado que se encuentra en Londres participando en el rodaje de una película cuyo título no ha trascendido por el momento.

«Estuvo anoche celebrando con la producción y otros actores que coinciden un poco con los cumpleaños, y se lo ha pasado muy bien […] Esta mañana hemos hecho un FaceTime y hemos celebrado un poco así de lejos, pero bien. Yo vuelvo la semana que viene a Londres y vamos a celebrar de nuevo, que tengo regalitos para él», contaba Kimpel a la prensa durante su presencia en la Gala Starlite en Marbella.

Nicole Kimpel en la Gala Starlite en Marbella. (Foto: Gtres)

Además de las palabras de Nicole Kimpel, las cuales han sacado a la luz los planes que ha llevado a cabo Antonio Banderas en su especial día, Trudie Styler, compañera de profesión del mismo, también ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que aparece con el malagueño celebrando su cumpleaños. «¡Es un placer celebrar tu cumpleaños contigo y una encantadora mesa de amigos, y recordar nuestros 30 años de amistad!», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trudie Styler (@trudiestyler)

El mensaje de Antonio Banderas en la red

Por su parte, Antonio Banderas también se sinceró con sus seguidores sobre cómo se sentía al soplar la cifra redonda de los 65. «Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de comentarios por parte de diferentes rostros conocidos que mantienen una excelente relación con Banderas y que quisieron desearle lo mejor en el día de su cumpleaños. Entre todos destacaron David Bisbal, Jon Kortajarena, Bellinda Washington, Maribel Verdú, Loles León o Poty Castillo, entre otros muchos.