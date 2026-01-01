Ana Torroja ha desvelado el secreto para estar en forma. A sus 65 años, la cantante puede presumir de tener un físico cuidado y más ahora que pronto sacará a la luz La maleta, su próximo álbum de estudio en solitario. La promoción de este tipo de trabajo requiere mucho fondo físico y, sobre todo, salud mental, que también entrena. Sin embargo, la ex vocalista de Mecano no sigue ningún tipo de dieta, tal y como desveló ella misma.

La rutina de ejercicios de Ana Torroja

Tras toda una vida dedicada a su profesión, aunque tras varios años fuera de los escenarios, Ana Torroja regresa por todo lo alto a su gran pasión: la música. La ex amiga de Nacho Cano está en plena promoción de su próximo proyecto, del que ya ha sacado dos canciones -una homónima y Se ha acabado el show-. Aunque de momento la vuelta de Mecano es solo una utopía para muchos de sus fans, la intérprete de Los Amantes sigue inmersa en su música y, también, en su cuidado físico.

Ana Torroja en un ‘photocall’. (Foto: Gtres)

Una vez superada la barrera de los 50 años, Ana lo tuvo claro: no podía descuidarse y, para ello, el ejercicio era fundamental. De hecho, en su última visita al programa de David Broncano, Grison le preguntó sobre ello: «Se cuida, ¿eh, Ana? Estás a tope, ¿le das a la escalada? Tienes espalda de escalada, lo estás haciendo bien».

A punto de cumplir 66 años, Torroja no se mostró del todo satisfecha pese a los halagos: «No me queda ya, con la edad vas perdiendo músculo por mucho que entrenes… y además, el músculo se despega de la piel». Fue a partir de su quinta década de vida cuando comenzó a tomarse más enserio el ejercicio, una edad a la que los médicos recomiendan hacer ejercicios de fuerza y cardio.

Su relación con la comida

A sus 65 años, la intérprete de Me Colé En Una Fiesta tiene muy claro que, debido a su largo recorrido en la vida, no está dispuesta a hacer ninguna dieta. Más allá del deporte, la artista siempre ha tenido una alimentación saludable, por lo que no tiene que privarse de ciertas cosas cuando le apetece.

«No hago dieta, aunque sí trato de comer equilibrado. Pero hay un postre al que no me puedo resistir y que como cada vez que viajo a Lima. Se llama suspiro limeño. Es delicioso… Menos mal que no lo tengo muy a mano», dijo en una entrevista en ¡Hola!, donde desveló cuál es el alimento con el que se da caprichos.

Sea como fuera, superada la barrera de los sesenta, Torroja ha dejado claro que tiene un gran secreto: no dejar de hacer deporte para permitirse cualquier tipo de alimento -saludable-.