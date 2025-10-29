Ana Torroja se ha pronunciado sobre un posible regreso de Mecano tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La música de las décadas de los 80 y de los 90 parece que no pasa de moda. De hecho, las canciones de grupos como Mecano -que se disolvió en 1998-, siguen sonado en algunas fiestas de Malasaña, Chueca o el barrio de Salamanca. Esta banda logró unir a un pijo de Madrid con un hippie y ese era, precisamente, el secreto de su éxito -además de ser la banda sonora de la Revolución Sexual o de La Movida Madrileña-.

Fue por ello que la ruptura de los hermanos Cano con Torroja fue tan sonada. España vivió en luto con la esperanza de que Mecano volviera a subirse a los escenarios. Desde finales de los 90 hasta hoy, ese sueño -para muchos- no ha sido posible. Sin embargo, quien fuera su vocalista, Ana Torroja, ha desvelado que a pesar de que actualmente es un asunto que parece zanjado y cerrado, hay una esperanza de que vuelva a interpretar Los Amantes o Cruz de Navajas junto a José María y Nacho.

El grupo Mecano durante sus años de éxito. (Foto: Gtres)

¿Vuelve Mecano?

En 1992, el año en el que se subieron por última vez a los escenarios, comenzaron los rumores de crisis entre los integrantes de Mecano. Cuando decidieron, finalmente, romper con su amistad y con su relación laboral, ninguno de los tres integrantes dio el paso para contar qué había ocurrido.

Sin embargo, fue Torroja la que decidió contar que el motivo principal por el que tomaron caminos por separado fue «por los asuntos personales de José en aquel entonces» además de los «roces» que existían entre ellos. Hace casi tres décadas que Mecano se separó pero, ¿hay alguna posibilidad de que sorprendan a sus fans en una gira?

José María Cano junto a su hermano, Nacho, y Ana Torroja. (Foto: Gtres)

Ana Torroja, que ha cantado en el evento de Harper’s Bazaar, se ha pronunciado sobre ello tras opinar sobre el caso de La Oreja de Van Gogh, que ha recuperado como vocalista a Amaia Montero. «Este mundo de la fama es complicado de gestionar. Ha sido sorprendente su regreso -refiriéndose a LODVG-, nadie se lo esperaba, me alegro mucho por ellos. En nuestro caso, de momento, no ha habido suerte», ha comenzado diciendo. Sin embargo… ¡Sorpresa! Aún existe una posibilidad de que el icónico grupo vuelva a un estudio de grabación: «Es bastante complicado que Mecano vuelva, no voy a decir imposible por dejar esperanza, pero poca esperanza. Yo sigo cantando esas canciones (…). Realmente la música y las canciones de la época de Mecano dejaron huella. Y yo tengo la suerte de seguir cantándolas».

No es la primera vez que se habla sobre una posible vuelta de Mecano. Nacho Cano habló recientemente de ello en el programa de Pablo Motos, donde desveló que la razón por la que este reencuentro no se había materializado era porque no llegaban a un acuerdo económico. «Es un tema del que se lleva hablando mucho tiempo. Yo creo que fue tan duro y fue tanta la presión de la relación en esos años… Hacíamos giras de más de 400 conciertos, que eso ahora sería impensable. Cuando tú estás tanto tiempo viajando, conviviendo… es un poco como un matrimonio… Siempre hay propuestas económicas, pero no acabamos de ponernos de acuerdo», zanjó.