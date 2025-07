El plan malagueño en el que Antonio Banderas ha ejercido de anfitrión para Robert De Niro

Almuerzo con Robert de Niro. Disfrutando con intensidad de uno de los pocos momentos de vacaciones de un verano cargado de trabajo.

Lunch with Robert De Niro in Marbella. Enjoying one of the few moments of vacation this summer full of work.#robertdeniro #Marbella #summer pic.twitter.com/At44qnt4av

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) July 20, 2025