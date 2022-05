Nacho Palau, al borde del llanto en su primera entrevista televisiva: “Miguel tomó la decisión”

Telecinco sigue haciendo movimientos en su parrilla con el objetivo de hacer crecer sus audiencias. Esto es lo que ha ocurrido este mismo viernes, cuando la cadena ha optado por adjudicar las noches de los viernes al nuevo programa dirigido por Toñi Moreno: Déjate querer. El espacio ya prometía ser todo un éxito con la visita de una serie de rostros conocidos a nivel nacional, y en su primera emisión no ha dejado indiferente a la audiencia con la llegada nada más y nada menos que de Nacho Palau.

Pese a que el ex de Miguel Bosé se encuentra actualmente dándolo todo en Supervivientes, antes de embarcarse en esta extrema aventura no dudó en sentarse frente a la presentadora para hacer frente a todas las cuestiones que ésta y los espectadores se habían planteado en diversas ocasiones. Una ocasión de lo más especial y sincera, más aún teniendo en cuenta que se trata de su primera entrevista televisiva pese a haber sido pareja de uno de los cantantes más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Haciendo gala de la humildad que día tras día muestra en el reality de supervivencia de Telecinco, el valenciano ha acudido al plató de Mediaset para vivir una de sus noches más emotivas. Así se lo avisaba la propia Toñi Moreno al dar comienzo al programa, dejando ver que su único objetivo era el de conseguir que la gente conociera la parte más personal de su invitado. Unas palabras que llegaron al corazón de Nacho en cuestión de instantes, que aseguró contar con una personalidad que nada tenía que ver con lo que a priori podía haber parecido: “Soy muy emotivo, tímido y llorón, de lágrima fácil”, aseveraba, para posteriormente dar paso a su primera entrevista, cargada de incógnitas que giraban en torno a su juicio por la filiación de los cuatro hijos que tuvo con Miguel Bosé, su ruptura con éste y su posterior fichaje por Supervivientes: “Las cosas pasan, yo siempre he tratado de mantenerme al margen aunque nadie me ha obligado a nada, cuando te enamoras, te enamoras”.

Es evidente que la relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau no es del todo idílica a raíz de su ruptura. Cuando el cantante se marchó a Panamá para entablar una nueva vida no lo hizo solo, sino en compañía de sus dos hijos mayores: Diego y Tadeo. Una decisión que no gustó del todo al escultor, que aunque se quedó con los dos pequeños, está intentando luchar con la Justicia de por medio para que los cuatro puedan crecer y criarse juntos sin que los rifirrafes familiares les supongan un problema en su día a día: “Miguel tomó la decisión de separarlos. Estoy muy orgulloso porque son divinos, las cosas pasan y hay que dar mucho amor y hacerles sentir que estás ahí y que se sientan protegidos y apoyados”, aclaraba, quitando de toda culpa a su expareja del distanciamiento entre sus vástagos.

Pese a que la situación entre la expareja ha cambiado, Nacho no puede evitar emocionarse cuando habla del artista: “He estado muy enamorado (…) Lo que peor he llevado es lo de los niños, no poder vivir con los cuatro. Miguel me ha ayudado, nunca me ha faltado nada”, confesaba. No obstante, no podía evitar admitir que los últimos movimientos de Bosé no le han resultado familiares: “El último Miguel ha sido distinto, no le reconozco. Le quiero mucho, le querré siempre por ser el padre de mis cuatro hijos y le deseo la mayor felicidad”, zanjaba, sin poder llegar a imaginar que la noche estaría cargada de sorpresas y contaría incluso con la visita de su sobrino Yago.