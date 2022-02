El Día de San Valentín es una jornada perfecta para celebrar el amor en todas sus dimensiones y facetas. Es un día ideal para demostrar nuestro afecto a las personas a las que queremos de una manera especial, mucho más allá del amor de pareja. Porque formas de amor hay muchas y aunque es importante decir lo que sentimos de una manera habitual, siempre hay momentos especiales para hacerlo, como es este Día de los enamorados. Como muchas personas, Toñi Moreno ha querido aprovechar esta jornada para hacerle un regalo a una de las personas más importantes de su vida.

La periodista ha compartido a través de su perfil en Instagram una imagen en la que se ve a su madre sonriendo y sosteniendo un gran ramo de flores. Una instantánea junto a la que Toñi Moreno ha escrito un mensaje, en el que explica una de las anécdotas más entrañables que recuerda sobre su familia.

“Cada 14 de febrero mi padre le mandaba un ramo de flores a mi madre”, ha comenzado diciendo la periodista, que ha explicado que, en términos generales, su padre no era una persona especialmente dada a decir lo que sentía. “No era un hombre muy expresivo y mi madre siempre se quejó de las pocas veces que decía “te quiero”, ha comentado Toñi, que ha relatado que, no obstante, cada vez que llegaba el Día de los enamorados, su padre sí que tenía un detalle con su madre. “Mi padre eran sus obras. Mi hermana Loli decidió mantener la tradición y cada año, no le faltan las flores a “Dolorcita” el Día de los enamorados”, ha relatado. La periodista ha querido compartir con sus seguidores la emoción que a ella le produce este detalle y ha alabado el tipo de amor que unió a sus padres: “escribo esto con lágrimas en los ojos… porque sigo creyendo en el AMOR , como el de mis padres”, ha sentenciado.

Unas palabras que no han tardado en generar reacciones a través de las redes sociales. Han sido muchas las personas que han querido dar ‘me gusta’ a la publicación de la periodista, y otros no han dudado en comentarla, con mensajes de cariño hacia Toñi Moreno, que también ha compartido el post en los stories de su perfil. Y es que desde siempre, la presentadora ha mantenido una relación muy estrecha con sus seres queridos.

La periodista se encuentra en un buen momento a todos los niveles. Además de estar muy volcada en el cuidado de su hija Lola, en términos profesionales debutó hace unas semanas en la gala de Secret Story: la noche de los secretos. Un proyecto sobre el que ella misma aseguró estar muy emocionada, ya que era la primera vez en la que se ponía al frente de un reality. De hecho, en su debut no dudó en sincerarse con la audiencia y explicar cómo afrontaba este nuevo reto: «llevo desde los doce años y puedo decir que esta es de las veces que más nerviosa me he puesto», declaró.