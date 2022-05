En tan solo dos semanas de emisión, Supervivientes ya ha dado mucho de qué hablar. La nueva edición del reality más extremo de Telecinco ha llegado a las pantallas nacionales cargada de novedades y de nuevos concursantes dispuestos a darlo todo. Aunque algunos de ellos ya se han dado cuenta de que la experiencia es mucho más dura de lo que llegaron a imaginar, como es el caso de Kiko Matamoros.

Los ánimos cabizbajos por la falta de comida y los nervios comienzan a palparse en el ambiente hasta tal punto, que la audiencia ya ha sido partícipe de los primeros altercados ocurridos entre los participantes. Alejandro Nieto tuvo que vivir durante la gala del pasado día 5 de mayo una de sus noches más complicadas, más aún teniendo en cuenta que su equipo se posicionaba en su contra al considerarle “egocéntrico”, entre otras cosas negativas. Unas acusaciones entre las que se coló el colaborador de Sálvame, que lejos de intentar apaciguar el ambiente, lo dinamitó aún más al ponerse de pie y gritar a los cuatro vientos que considera al exconcursante de La Isla de las Tentaciones un “cobarde”. Una palabra que ha hecho que Alejandro estallara, levantándose también de su asiento e increpando al ex de Makoke: “¿Por qué te metes ahora?”, se cuestionaba. Una pregunta para la que el propio Kiko tuvo respuesta clara: “Me han preguntado porque han dicho que se te va el piquito hablando de mí”, puntualizaba Matamoros, visiblemente molesto y alterado.

El enfrentamiento entre ambos no quedó ahí, y Nieto no dudó en acercarse a Kiko para aclararle lo que pensaba sobre él: “No te levantes que yo también puedo hacerlo”, aseguraba. Y es que, al parecer, el padre de Diego Matamoros considera que su compañero tiene unas actitudes bastante negativas con Ignacio de Borbón, algo que no le ocurre con el resto de los concursantes.

Viendo que la tirantez entre ambos iba in crescendo, Tania Medina optó por intervenir en un intento por calmar a su novio. Pero ni sus intentos hicieron efecto, viéndose obligado Jorge Javier Vázquez a mediar entre los dos participantes para poner fin a su disputa.

Discusiones con cariño

Pese a que las discusiones entre los concursantes son inevitables por las extremas condiciones en las que se encuentran, lo cierto es que ya han empezado a surgir los sentimientos de cariño entre ellos. Así lo desvelaba Kiko Matamoros hace justamente una semana, cuando admitió que, aunque en algunas ocasiones pierda los nervios con Alejandro Nieto, la realidad es que le guarda cierto cariño. Pero lo cierto es que es toda una incógnita si este afecto sigue estando presente entre ambos o si, por el contrario, se ha disipado por completo.

Sea como fuere, lo cierto es que ninguno de los dos está pasando por su mejor momento en los Cayos Cochinos. Kiko Matamoros no puede más con las picaduras de mosquito y así se lo hizo saber tanto a la audiencia como al equipo, mientras que Alejandro se ha derrumbado al sentir que todos sus compañeros están en su contra.