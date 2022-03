Diego Matamoros, ingresado en el hospital por un problema degenerativo

Diego Matamoros se convertía en el protagonista inesperado del miércoles. Era poco después de las once de la mañana del día 30 cuando el hijo de Kiko Matamoros hacía públicas unas stories a través de su Instagram en las que permanecía reposando en una camilla de un hospital. Unos vídeos por los que ha preocupado de inmediato a sus más de 400 mil seguidores en Instagram, que desconocían que el influencer fuera a ser intervenido en ese momento y el por qué.

Con una sonrisa en la cara, el hermano de Laura Matamoros aparecía convaleciente sobre la cama de una clínica Quirón. Unos momentos complicados en los que su novia, Marta Rimbau, ha permanecido a su lado, ya que era ella quien grabó los clips y quien también acercó un café a Diego con el objetivo de que su recuperación tuviera lugar cuanto antes.

Una vez se había recompuesto, el ex de Estela Grande aprovechaba para contar a sus fans el motivo que le había llevado a permanecer ingresado: “Mi espalda empezó a fallar de nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando un viaje para irnos fuera unos días. De repente tuve una crisis severa en la espalda, un tema congénito degenerativo que tengo y está relacionado con hernias discales y con la médula”, comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre lo que le había ocurrido a raíz de estas afecciones: “Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo y no tenía teléfono. Después de más de una hora, pude coger el teléfono y llamar”, confesaba, con la tranquilidad que probablemente no tenía en aquel momento. En medio del discurso, su novia puntualizaba lo sucedido: “Lo dejó arriba de la estantería, arrastrándose”, decía. Algo a lo que Diego respondió, retomando su testimonio entre risas: “Luchando contra el dolor, ahora parece fácil, pero en ese momento fue una tortura. Llamé a familiares, a la ambulancia, Marta se pudo colar por la ventana. Me trasladaron al hospital el viernes en ambulancia en la camilla”, continuaba. Unos segundos más tarde, Matamoros explicaba el diagnóstico médico final de este episodio y la solución que se ha llevado a cabo para que la recuperación tuviera lugar lo antes posible: “He estado sedado. Me han hecho la resonancia, las vértebras están deterioradas y la médula un poco tocada. Ayer me hicieron una intervención, la unidad me pinchó en la médula y me inyectó corticoides, lo que hace que, en al menos cuatro días o así, pueda a empezar a caminar más o menos de manera normal. Ahora mismo me levanto y voy como un abuelillo, se me doblan las piernas. Lo siguiente es el tratamiento con los fisios”, finalizaba, quitando hierro al asunto y demostrando que poco a poco evoluciona con éxito.

En una de las situaciones más complicadas para Diego, fue él mismo quien quiso hacer hincapié en el gran apoyo que ha supuesto Marta: “Llevamos aquí casi una semana, y ha sido mucho dolor y mucho sufrimiento, pero ha habido cosas muy bonitas. Yo he estado aquí con Marta, que se ha portado como una reina. Me ha traído la Nintendo Switch, hemos estado viendo películas mientras ella se quedaba dormida, pero tengo que agradecer a todo el equipo de Quirón, a la doctora, a las enfermeras y a mis amigos y familia que han estado preocupados”, zanjaba, mientras aparecían en sus stories una serie de vídeos en los que la pareja disfrutaba de la buena sintonía que les une incluso en las tesituras más difíciles.