Podría decirse que Laura Matamoros está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer despidió el 2021 dando a luz a su segundo hijo junto a Benji Aparicio, formando así una de las familias más sólidas del panorama nacional. Este nacimiento se suma a una situación laboral brillante, propiciada por el millón de seguidores que la hija de Kiko Matamoros acumula en Instagram. Un hecho que demuestra que Laura ha hecho de esta red social su principal fuente de ingresos, dejando a un lado la etapa televisiva que durante cierto tiempo protagonizó.

Sabiendo que su popularidad en las plataformas de entretenimiento va in crescendo, Matamoros ha sido la última invitada de La influencia, un espacio de la radio Cadena COPE. En la entrevista, la hermana de Diego Matamoros ha mostrado su faceta más risueña y abierta, estando dispuesta a responder todas las preguntas que los periodistas le iban haciendo. Entre tanto, los comunicadores allí presentes también se interesaron por los detalles sobre su pasado en televisión, con victoria de reality incluida: “Fue un cambio muy brusco, de no ser conocida, meterme en un reality y salir a los tres meses ganándolo y siendo conocida es impactante, pero me di cuenta de lo agradecida que tienes que estar a las personas que te siguen”, confesaba con total naturalidad. Además, admitió que el apellido Matamoros fue crucial en esa etapa mediática: “Mi padre es mi padre, y no reniego de él pero la televisión y a lo que se dedica es un nicho muy fuerte, o me meto en el ajo o salgo. (…) Entré en la televisión siendo hija de Kiko Matamoros, pero de ahí salí siendo ganadora. (…) Ser una Matamoros es una suerte, pero lo mejor para ganar Gran Hermano es ser tú mismo”, apuntaba la hermana de Anita Matamoros.

Pese a haber salido triunfante de su participación en el reality más famoso de Telecinco, Laura no quiso seguir estando presente en el foco mediático y decidió continuar su trayectoria por otro canal: “Ha sido difícil salir de allí, sí es verdad que ha pasado tiempo, yo creo que he trabajado en desmarcarme de mi trabajo y ser yo, Laura Matamoros. En el momento que salgo de ese mundo, veo qué es lo que quieren ver mis seguidores. (…) No tendría más dinero si trabajara en Telecinco. Le compensa a la gente que trabaja ahí, a mí por ese dinero no. Ofrece programación muy buena, pero es una vida que no quiero llevar”, concluía la influencer, dejando bastante claro que no está entre sus planes pasar a formar parte del elenco de la cadena.

Desde que dio el pistoletazo de salida a su vida como creadora de contenido, la hija de Kiko Matamoros se ha coronado como una de las it girls del momento, haciéndose hueco entre los rostros más conocidos de nuestro país. Entre ellos está el de Marta Pombo, que como colaboradora habitual del programa de radio, no pudo evitar mostrar su alegría al ver que su amiga era la invitada. Un cariño que fue correspondido por Laura, que señaló a las redes como principales culpables de esta bonita amistad: “Esa separación de mundos no nos dejaba conocernos”, zanjaba.