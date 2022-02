Marta Pombo dice adiós a los complejos con un alegato body positive

Marta Pombo es una de las influencers más activas en la red. La hermana de María Pombo ha celebrado recientemente su cumpleaños, con una gran fiesta a la que no han faltado algunos de los rostros más conocidos del panorama virtual, incluida la hija de la Infanta Elena, Victoria Federica, y su novio, el dj Jorge Bárcenas, que fue el encargado de amenizar la jornada.

Apenas unos días después de esta celebración, Marta ha sorprendido a sus seguidores de Instagram publicando una serie de imágenes en las que aparece en traje de baño. Una secuencia que la influencer ha aprovechado para dar portazo a los complejos y presumir de figura: “fotos que nunca subí, por complejos absurdos…Por creer que estaba inmensa, que tenía una espalda grande, unos muslos grandes…

A veces nos vemos con peores ojos que nuestros propios haters…Ahora me veo y pienso, chica, estabas tonta!!!! Cada cuerpo es un mundo y una divinidad, sepamos querernos y apreciarnos a nosotros mismos”, ha escrito Marta junto a las imágenes.

Un post que no ha tardado en generar reacciones entre sus seguidores, que no han dudado en aplaudir su actitud y enviarle mensajes llenos de cariño, como es el caso de su amiga, María Fernández Rubíes, Tomás Páramo o Madame de Rosa.

Después de una etapa complicada, Marta Pombo se encuentra en uno de sus mejores momentos. La joven ya ha oficializado su relación con Luis Zamalloa, que le ha devuelto la ilusión tras su separación de Luis Giménez. Además, ha superado la depresión que arrastraba y su psiquiatra le ha retirado la medicación, aunque continúa con la terapia.

No es este el único alegato que ha hecho la influencer, que hace algunas semanas se convirtió en embajadora de H&S. Una situación que aprovechó para denunciar el bullying que sufren algunos niños y jóvenes en el entorno escolar y promover la toma de conciencia respecto a este tema.

En un post en su perfil de Instagram, Pombo aprovechaba el tema de la caspa para insistir en la cuestión del acoso escolar: “1 de cada 5 adolescentes sufre bullying y el que tiene caspa tiene el doble de probabilidades de sufrirlo. No importa el motivo, no debemos aceptarlo. No te quedes mirando, frena el bullying. Actúa con cabeza”, explicaba la hermana de María Pombo, que además reveló un momento de su infancia, en el que María fue víctima de bullying: “estar aquí en el cuarto de baño me recuerda a ese primer día de colegio de mi hermana María en el que una niña le empujó por ser la nueva. Gracias a Dios esa situación no fue a más y la pudimos frenar. Pero pienso en todas esas personas que a día de hoy siguen sufriendo ese bullying, ese acoso, y se refugian aquí en los cuartos de baño para poder estar tranquilos y se me parte el corazón”, ha confesado.