Marta Pombo reflexiona sobre el bullying y recuerda un episodio vivido por su hermana María

Hace poco más de un mes Marta Pombo se convirtió en la nueva embajadora de H&S. Y es que cuando todos pensaban que su colaboración iba a ser puramente comercial y promocional, la influencer y la reconocida marca de champús y acondicionadores sorprendían con una campaña concienciadora cuyo propósito siempre ha sido denunciar el bullying, también conocido como acoso escolar.

Una semana después de su fichaje, la hermana de María Pombo reaparecía en el perfil de Instagram de la firma con un vídeo en el que hablaba de la caspa como uno de los problemas más cotidianos de la población española, una situación que aprovechaba para recomendar el champú de la marca. Sin embargo, días después volvía a ser protagonista de uno de los post de H&S, esta vez, para relacionar la caspa con el acoso escolar, catalogándola como una de las excusas más recurrentes para hacer bullying a un niño.

“1 de cada 5 adolescentes sufre bullying y el que tiene caspa tiene el doble de probabilidades de sufrirlo. No importa el motivo, no debemos aceptarlo. No te quedes mirando, frena el bullying. Actúa con cabeza” suplicaba la joven en un vídeo sensibilizador publicado por la marca.

Con este post empezó a llamar la atención de sus seguidores, que no dudaron ni un segundo en aplaudir una labor social que, pese a ser pagada, le permitía exhibir su compromiso a la hora de denunciar determinadas injusticias como la abordada. Su público pensaba haberlo visto todo, pero lo cierto es que se quedó boquiabierto cuando la influencer publicó, el pasado lunes, un nuevo vídeo promocional en el que, ahora sí que sí, reflexionó sobre uno de los temas más temidos del momento a partir de sus experiencias personales vividas, en este caso, con una de sus hermanas. “Cuando hacemos una gracia y todo el mundo se ríe, es muy divertido, pero cuando con esa gracia alguien sufre o alguien se siente excluido, ya es bullying” comienza diciendo en el vídeo.

Prosigue su relato rememorando el primer día de colegio de su hermana María, un fatídico recuerdo que, en su día, les hizo sentir preocupación e incluso algo de miedo: “Estar aquí en el cuarto de baño me recuerda a ese primer día de colegio de mi hermana María en el que una niña le empujó por ser la nueva. Gracias a Dios esa situación no fue a más y la pudimos frenar. Pero pienso en todas esas personas que a día de hoy siguen sufriendo ese bullying, ese acoso, y se refugian aquí en los cuartos de baño para poder estar tranquilos y se me parte el corazón” confiesa.

“Puedes ser observador activo y ayudar a muchas personas. Es muy importante porque reír la gracia te hace partícipe de ese bullying porque al final estás contribuyendo a que esa persona se sienta aún peor, entonces no tienes por qué seguir la corriente, no tienes por qué ser uno más” advierte. “La palabra chivato tiene una connotación muy negativa y para nada lo es. Yo creo que la persona que defiende a la persona que está sufriendo ese acoso es un valiente y no es un chivato. Para ayudar a alguien que sufre bullying yo creo que lo primero es mostrarle tu apoyo, que esa persona no se sienta sola y lo segundo pedir ayuda a tus padres, a tus compañeros y a los profesores para que intervengan un poco” aconseja.

“De esa manera pasas de ser observador y empiezas a ayudar. Si ves algún tipo de acoso no participes, sino ayuda. Ante una situación de bullying no seas un mero espectador. Recordar que en el bullying intervienen tres personas, el que acosa y hace el bullying, el que lo recibe y el que más sufre y luego estamos tú y yo, que somos observadores y somos los que podemos aportar un cambio y frenar el bullying. No te quedes mirando, actúa con cabeza” concluye.

Sin duda, unas palabras de lo más alentadoras que causaron sensación entre sus followers. Antes de subirles el vídeo, se colocó frente a la cámara de su teléfono móvil y les introdujo el asunto concienciando de la importancia que tiene tratar de extinguir el tema, así como ser consciente de que mirar es cooperar. Dio paso al vídeo promocional con unas palabras que mostraron lo feliz, contenta y satisfecha que se siente de haber colaborado con la marca y haber formado parte de la campaña.

Marta siempre ha tratado de mostrar su lado más solidario y humanitario. La empresaria no está en su mejor momento, ya que todavía se encuentra intentando superar la depresión que le diagnosticaron hace unos meses y que ella misma confesó a través de sus redes sociales. No obstante, ha demostrado que siempre hay tiempo para hacer el bien, independientemente de cómo estés, de lo que te pase y de los problemas que tengas en la actualidad. Para ella siempre va a haber alguien peor y si puede ayudarle, mucho mejor.