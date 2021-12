Los ‘influencers’ paran los pies a los ‘haters’: de Madame de Rosa a Tomás Páramo

La salud mental desafortunadamente está de actualidad. Recientemente, Veronica Forqué fue encontrada muerta en su domicilio de Madrid. Durante su paso por el concurso de Masterchef Celebrity, la reconocida actriz española tuvo que soportar el peso de las rede sociales. Platarfomas donde recibía casi a diario una infinidad de mensajes de odio hacia su persona. No es el único rostro conocido que ha sido víctima de los denominados haters, personas que incitan al odio a través de cuentas que suelen ser falsas o que ocultan la verdadera identidad del usuario.

Hace tan solo unos días, Tomás Páramo, marido de María García de Jaime daba un paso al frente para denunciar este tipo de problema 2.0 que hay que erradicar por completo. A través de un vídeo, el empresario explicaba con todo lujo de detalles cómo se sienten las personas públicas antes las críticas poco constructivas.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cómplices del odio? O, mejor dicho, ¿vamos a seguir formando parte de ello? Basta ya de tener que mirar hacia otro lado, de tener que acostumbrarnos por ser personajes públicos y aceptarlo, que la única solución sea no tener que ver o leer cosas que vayan machacándonos diariamente”, comienza diciendo en el post para después añadir que, “no hace falta tener que llegar al extremo del problema para tener que tomar soluciones ante algo que miles de personas cada día sufren en silencio. Basta ya de esta falsa libertad de expresión escondida en monstruos capaces de destruirnos. Por mí y por todos los que cada día sufren el odio en silencio #nomiresaotrolado. Esto también es un problema que como cualquier otro debería de ser atajado y regulado cuanto antes”, añadía.

Como era de esperar la publicación no ha parado de recibir numerosos comentarios apoyando el alegato de Páramo. Lucía Pombo, Marta Carriedo, Cristo Bañez, entre otros han sido algunos de los influencers que no han dudado en dejar un comentario en el clip que ya alcanza casi el medio millón de reproducciones.

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Madame de Rosa. La influencer vivió un desagradable episodio al compartir una fotografía en la que aparecía ella. Lejos de mantenerse en silencio, Ángela Rozas Saiz, que es su verdadero nombre, quiso expresar a través de la Red cómo se había sentido al recibir una gran cantidad de insultos por mostrar parte de su cuerpo. «Mi cuerpo es real. Antes de hacer un comentario en RRSS piensa que detrás de la pantalla hay un ser humano. Nuestras palabras tienen consecuencias», explicaba en un primer momento.

“Estoy un poco nerviosa principalmente porque no me encuentro bien. Precisamente por eso voy a hacer estas historias. Ayer publiqué una foto mía, de cómo soy yo, de cómo me visto, de mi cara, de mi cuerpo… y he recibido comentarios sobre mi físico brutales. Para que sepáis bien de lo que estoy hablando os voy a dejar un resumen de ciertos comentarios sobre mi físico que llevo recibiendo desde ayer (sábado) por la tarde”, continuaba diciendo. «Yo llevo toda mi vida siendo delgada, desde que nací. De hecho, de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba un poco. Llevo toda mi vida aguantando a gente que por estar delgada se cree que tiene el derecho a decirte que está delgada. Si fuera al revés, si yo le digo a una persona que está gorda… sería horrible, ¿verdad? Es que no se me pasa ni por la cabeza. ¿Por qué a una persona delgada los demás se creen con el derecho de meterse con ella? Es que no lo entiendo. Estoy harta de que me digan que porque mi cuerpo es delgado no es un cuerpo real. ¿Entonces qué es, de ciencia ficción? ¿Por qué, porque no tengo las tetas gordas? ¿Porque no tengo curvas? Pues estas tetas pequeñas dieron seis meses de mamar a mi hijo (…) “Hay comentarios que dicen que debería cubrir mi cuerpo porque provoco a la gente que tenga trastornos… ¿Os dais cuenta de lo grave que es ese discurso? Y luego hablaremos del bullying, del acoso, del feminismo… O sea los comentarios que hay en esa foto son demoledores. Me estáis ofendiendo como mujer y como ser humano por ser una persona delgada, es que parece que he matado a alguien”, reflexionaba desde la tristeza al tener que explicar cómo se sintió.