Que las redes sociales son un arma de doble filo es algo que últimamente parece ser aún más evidente. Dulceida o Laura Escanes son dos de las ‘influencers’ que recientemente han hecho un parón en sus publicaciones para tomar aire y alejarse de todo lo malo que las plataformas aportaban a su día a día. Ahora ha sido Madame de Rosa quien, con un vídeo sin precedentes, ha gritado a los cuatro vientos lo agotada que está de recibir comentarios sobre su físico.

“Estoy un poco nerviosa principalmente porque no me encuentro bien. Precisamente por eso voy a hacer estas historias. Ayer publiqué una foto mía, de cómo soy yo, de cómo me visto, de mi cara, de mi cuerpo… y he recibido comentarios sobre mi físico brutales. Para que sepáis bien de lo que estoy hablando os voy a dejar un resumen de ciertos comentarios sobre mi físico que llevo recibiendo desde ayer (sábado) por la tarde”, empezaba Madame de Rosa visiblemente inquieta.

Tras mostrar numerosos pantallazos con comentarios hirientes e incisivos, la íntima amiga de Dulceida volvía a la pantalla con los ojos llenos de lágrimas para explicarse. “Yo llevo toda mi vida siendo delgada, desde que nací. De hecho, de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba un poco. Llevo toda mi vida aguantando a gente que por estar delgada se cree que tiene el derecho a decirte que está delgada. Si fuera al revés, si yo le digo a una persona que está gorda… sería horrible, ¿verdad? Es que no se me pasa ni por la cabeza”.

Ángela, como se llama realmente la creadora de contenidos, ha querido reflexionar acerca de por qué se hacen diferencias entre el cuidado a la hora de hablar de un cuerpo con kilos de más o uno delgado. “¿Por qué a una persona delgada los demás se creen con el derecho de meterse con ella? Es que no lo entiendo. Estoy harta de que me digan que porque mi cuerpo es delgado no es un cuerpo real. ¿Entonces qué es, de ciencia ficción? ¿Por qué, porque no tengo las tetas gordas? ¿Porque no tengo curvas? Pues estas tetas pequeñas dieron seis meses de mamar a mi hijo”, ha dicho con rotundidad.

“Hay comentarios que dicen que debería cubrir mi cuerpo porque provoco a la gente que tenga trastornos… ¿Os dais cuenta de lo grave que es ese discurso? Y luego hablaremos del bullying, del acoso, del feminismo… O sea los comentarios que hay en esa foto son demoledores. Me estáis ofendiendo como mujer y como ser humano por ser una persona delgada, es que parece que he matado a alguien”.

Pero no todos los mensajes han sido negativos y tras la publicación de su vídeo rostros como Blanca Suárez, Pelayo Díaz, Paula Echevarría, Dulceida o Anita Matamoros han querido escribirle palabras llenas de ánimo y cariño que la propia Madame también ha querido agradecer.