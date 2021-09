Dulceida reaparece en las redes sociales: “Tenía ganas de decir esto”

Después de unas semanas de retiro espiritual para poner en orden sus cosas, Dulceida ha reaparecido en su cuenta de Instagram. Hecho, que han agradecido su legión de fans. Mediante una fotografía en la que aparece luciendo una biker negra y unas botas marrones, la creadora de contenido ha escrito un mensaje. ¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco”, ha comenzado diciendo emocionada.

“Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipáis”, ha añadido, dejando claro que pese a que vuelve a estar activa en las redes sociales, lo hará de manera progresiva. “Queda Dulceida para rato”, ha sentenciado el escrito que ha recibido un sinfín de cariñosos comentarios.

La empresaria, también ha querido dejar constancia de una manera más cercana cómo se encuentra. Lo ha hecho vía ‘stories’ con una serie de vídeos en la que muestra la mejor de sus sonrisas. “¡Hola! Ya estoy por aquí. Vuelvo, pero lo primero de todo muchas gracias por todos los mensajes que me habéis enviado. Tengo a los mejores seguidores y a la mejor familia del mundo. Tenía muchas ganas de estar en contacto así con vosotros. Hacía mucho que no hacía esto y estoy un poco nerviosa”, ha explicado Dulceida.

Instantes después, ha dado a conocer que el próximo miércoles subirá un vídeo a su canal de Youtube donde contará cómo se ha “sentido”. “Os explicaré en profundidad el motivo por el que decidí hacer este parón”, ha dicho.

Fue el pasado 22 de agosto cuando dio la noticia de que se iba a ausentar de la Red. Hoy hago un parón, hoy me voy 🤍Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Esta siendo un año de mierda”, explicó. “El martes se fue mi abuela para siempre y la echo de menos a cada minuto, sigo sin creérmelo y duele. Aunque se que ahora ella me ayudará”, añadió con tristeza. Sin embargo, también quiso hacer referencia a su situación con Alba Paul, de quien se ha separado “temporalmente”, tal y como dieron a conocer ambas.

“Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren. Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis. A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental”, sentenció.