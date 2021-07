Dulceida y Alba Paul se separan: “No estamos pasando un buen momento»

Son una de las parejas más famosas y queridas, pero como todas también pasan por malos momentos. Dulceida y Alba Paul, tras siete años de idílica relación, están pasando por uno de esos baches que sufre casi todo el mundo que ha tenido una relación larga. Sin embargo, en su caso ha trascendido y las jóvenes han optado por confirmarlo tras varias semanas de rumores y comentarios.

Primero lo ha hecho Aída Domenech, como se llama en realidad Dulceida. Muy afectada y con lágrimas en los ojos ha contado los problemas que sufre con su mujer».

«Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a estar haciendo sus cosas», ha explicado en la storie. «No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis», ha seguido. Sin duda, apuntan a ser unas semanas para complicadas para las dos mujeres, cuyo futuro parece incierto.

Por ello, Dulceida ha pedido a sus seguidores, que son muchos que ni las juzguen «ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal».

Poco después, también a través de sus stories de Instagram, Alba Paul confirmaba las palabras de su mujer. La también influencer, más tímida y desacostumbrada a compartir sus sentimientos, ha dicho que es complicado para ella. «Toda relación tiene sus altos y sus bajos y ahora estamos pasando por uno de ellos y hemos decidido tomarnos este tiempo para ver si se puede arreglar. Yo confío en que sí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)



Hace apenas unos días, el pasado 28 de junio, Alba y Aída compartían una bonita fotografía en la que salen juntas. «Orgullosa de sentir sin parar, de ser quién quiero ser y de amar a quién yo quiera 🌈 Hoy y todos los días, toda la vida ✨ Respeto, libertad y mucho amor, siempre», escribió junto a la publicación. Unas palabras que no hacían entrever el mal momento que se encuentran pasando.

Todavía queda por ver si este es un final definitivo para el matrimonio que tantas noticias ha protagonizando. Su historia de amor comenzó en el año 2015, después de que Aída saliera de otra relación. Entonces, decidió compartir con sus fans su orientación sexual: «Sois mi familia y me apetece que sepáis que soy bisexual. Aunque es algo normal y corriente, hay quien no lo ve así. Quiero apoyar a la gente que lo necesita. No hay que tener miedo. Hay que dejarse llevar, que da igual quién te guste. Es amor», dijo por aquel entonces.