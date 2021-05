Laura Matamoros y Benji Aparicio amplían la familia con un adorable perrito

Laura Matamoros tiene motivos de sobra para estar feliz. Los cambios han llegado a su vida para ponerla patas arriba. La semana pasada anunciaba una gran e inesperada novedad: el embarazo de su segundo hijo junto a Benji Aparicio. Tras mostrar la primera ecografía y mostrar públicamente la reconciliación con el padre del retoño que espera, la influencer ha empezado la semana de una manera muy especial.

Esa cara ruborizada y sus ojos alargados dejaban intuir esa gran sonrisa que se escondía tras la mascarilla. Y no es para menos ya que el motivo lo merecía. Laura Matamoros ha madrugado para coger un avión y trasladarse a lo que parecía una localidad insular. Allí ha acudido a ‘Chows of the Island’, una cría legal y núcleo zoológico de perros de raza ‘Chow Chow’, donde esperaba ‘Pipa’, su nueva mascota.

Laura y Benji amplían la familia y lo hacen con este adorable cachorro que dará muchísima vida a su hogar. La hija de Kiko Matamoros no podía evitar derretirse cuando ha visto tanto perrito junto, criados de la mejor manera y con el mayor de los cuidados.

Al viaje no le ha acompañado su novio. Benji Aparicio se ha quedado en la capital, quizás atendiendo a sus compromisos en el restaurante que regenta. La joven siempre se ha mostrado toda una apasionada de la raza canina y no es el primer perro que tiene. De hecho, desde antes que se muriera el anterior ya empezó a confesar que su sueño era tener un Chow Chow. Finalmente, sueño conseguido.

Este nuevo compañero de vida tratará de llenar el vacío que le dejó a Matamoros el fallecimiento de ‘Indo’, un bulldog inglés de color blanco y canela que le regaló Benji al inicio de su relación. Era el pasado mes de febrero cuando Laura anunciaba la triste noticia en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

«Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera. Para mí, Indo ha significado mucho en mi vida, empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBE INDO)y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas. Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos. El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuándo nació Mati, cuándo Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar. Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuándo se va. Para mi, era mas que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderías tanto dolor y vacío que me ha dejado», escribía Laura Matamoros.

En lo que a su embarazo se refiere, la hermana de Anita Matamoros está entrando en el segundo mes. Son los comienzos de la gestación y aunque ya pasó por esto antes con el nacimiento de su hijo Matías, tiene algunas dudad que ha querido transmitir a sus seguidores. «En este embarazo, estoy de siete semanas, pero es que llega la tarde noche y parece que estoy de cuatro, cinco meses más o menos. Empiezo a hincharme como un globo. Eso sí, al día siguiente estoy como si nada. ¿Es normal?», preguntaba en Instagram. Una seguidora le contestaba que «Un segundo embarazo es como un globo, ya tienes todo cedido y no cuesta nada hincharlo», algo que despertaba las risas de la influencer.