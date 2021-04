Anita Matamoros es una de las influencers del momento. Estudia moda en Milán, pero su vida en redes sociales le reporta cuantiosos beneficios. Es una it girl de referencia y ella está cómoda y feliz con esta faceta laboral que le mantiene dentro del mundo de la imagen y le hace feliz. Tuvo claro, desde que cumplió la mayoría de edad, que no quería seguir los pasos profesionales de sus padres, Kiko Matamoros y Makoke, y además como ellos mismos han explicado en numerosas ocasiones, la joven les confirmó que además no quería que ni uno ni otro la nombraran en sus respectivos programas.

No ha querido entrar en la guerra televisiva entre ellos, y tampoco se ha pronunciado sobre el distanciamiento que, a día de hoy, continúa teniendo con su padre. Pero sí ha ido más allá en sus redes sociales donde ha hablado de su nueva situación sentimental, después de la insistencia de varios de sus seguidores.

Y es que la pequeña de la saga ha confirmado su ruptura con su novio, David Salvador. Ha sido a través de una batería de preguntas de sus followers que le preguntaban directamente si continuaba con su chico. Haciendo gala de su habitual sinceridad, y a pesar de su recelo a hablar de su vida privada, Anita ha contado que, efectivamente, está soltera.

«No pretendía responder a esta pregunta pero es sin duda la que más os interesa. Siempre digo que expongo mi vida, pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo», empieza explicando desvelando que no comparte todo lo que le ocurre en su día a día.

«En este caso no es solo mi vida, sino que también es la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos. David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación. No ha ocurrido nada concreto, simplemente son cosas que pasan y antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito».

Y ha terminado contando cómo se encuentra: «Yo estoy súper bien, soy muy feliz en esta etapa de mi vida y últimamente me estoy conociendo más y aprendiendo mucho».

Anita ha respondido a las preguntas de sus followers desde Milán, donde se encuentra desde hace varias semanas. Tras la pandemia ha regresado a su impresionante vivienda en la capital de la moda en Italia, donde ha retomado sus estudios universitarios de manera presencial, un año después de tener que volver a España debido a la llegada del coronavirus.

Precisamente, antes de volver a Italia, Anita y David viajaron a Tulum en el que ha resultado ser su último viaje romántico juntos. A principios de 2019, la hija de Kiko Matamoros y Makoke presentaba por todo lo alto a su nuevo novio, y lo hacía curiosamente en el país en el que ahora reside, concretamente con una instantánea de los dos juntos en la Fontana di Trevi. Aunque David Salvador es odontólogo, en los últimos años ha dado el salto a los negocios donde ha cosechado un gran éxito, tras asociarse con su hermana y montar ‘Tasty Poke’, un restaurante de comida hawaiana saludable, que ha terminado por convertirse en una cadena.